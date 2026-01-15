加州州長紐森力阻富人稅提案 但無權否決

加州州長紐森反對加州富人稅提案，稱萬一提案進入公投，他將全力抵制 。（美聯社）

加州州長紐森本周誓言要阻止加州提議的「富人稅」，稱這項計畫光是提出就已損害了加州，迫使一些億萬富豪離開加州，並帶走他們原本應繳的稅金。

紐森12日接受紐約時報採訪時表示，他一直在幕後不遺餘力地反對這項提案，如果這項提案進入11月選舉，他將予以抵制。紐森說：「這項計畫必將失敗，我毫不懷疑。我會竭盡所能保護加州。」

紐森長期以來一直反對徵收財富稅，因為他擔心會扼殺加州的創新。過去幾年，紐森曾多次否決議會提出的財富稅，並明確表示，即使通過也不會簽署。

根據加州無黨派立法分析師和財政廳公布的聯合審查報告，雖然「富人稅」可能為加州帶來數百億美元的一次性收入，但億萬富豪為了避稅離開加州，可能導致加州持續損失大量稅收。紐森表示，失去富裕居民的稅收會對加州預算產生顯著的持續影響，這種影響造成的損失將遠遠超過「富人稅」帶來的意外之財。

然而，這個問題現在變得特別棘手，因為醫療保健工作者工會SEIU-UHW嘗試將這個問題交給選民決定。由於這項提案是由SEIU-UHW透過公民投票程序推動的，紐森無權否決。

SEIU-UHW認為，這項稅收是必要的，目的在彌補川普去年簽署法案大幅削減醫療保健支出造成的損失。工會提議，將這項稅收的90%將用於醫療保健上，其餘用於糧食援助和教育。工會幕僚長西曼尼斯（Suzanne Jimenez）表示，這筆稅收將有助於維持醫院營運，並保障加州居民獲得醫療服務的權利。

西曼尼斯說：「州長關注的點錯了。問題不在於這200多位富豪的喜惡，而是在於數百萬加州人將失去醫療保障，這才是我們真正想要解決的問題。」

考慮到「富人稅」提案如果最終付諸公投，勢必會引發一場代價高昂的對抗，加州商界領袖已開始發起反對「富人稅」的募款活動。加州商業圓桌（California Business Roundtable）主席拉普斯利（Rob Lapsley）說：「這項提案將損害加州經濟、大幅削減財政預算、導致投資外流、最終增加工薪家庭的日常生活成本。」

雖然反對在加州徵「富人稅」，但紐森表示，如果這項稅收是全國性的，他的看法會有所不同。紐森說：「從全國角度來看待這個問題是一回事，因為可以把50州的情況都擺在檯面上來討論。但要加州和其他49州競爭，那就完全是另一回事。」

