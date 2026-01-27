加州州長紐森控 TikTok 壓制批評川普言論！將下令調查是否違反州法

火報記者 陳銳/報導

美國加州州長加文．紐森（Gavin Newsom）週一指控短影音平台 TikTok 壓制批評總統川普的內容，並指示州政府啟動調查，釐清該平台的內容審核作法是否違反加州法律。

紐森辦公室在社群平台X上發布聲明表示，在 TikTok 轉由與川普結盟的商業集團接手後，州政府接獲多起通報，並自行查證發現，部分批評川普總統的內容遭到壓制，聲明未說明受影響內容的具體類型或規模，紐森辦公室表示，已要求加州司法部進行審查，以確認 TikTok 的內容管理機制是否涉及違反州法。

TikTok稱相關異常源於資料中心斷電導致系統故障，否認刻意審查內容，目前平台已恢復運作並持續修復。圖:istockphoto

TikTok 的中國母公司字節跳動上週才完成一項協議，將成立一家由美國投資人控股的合資企業，以確保美國用戶資料的安全，避免該應用程式在美國遭到禁用，TikTok 目前在美國擁有超過2億名用戶，而新成立的 TikTok USDS 合資公司將透過資料隱私與網路安全措施，保護美國用戶的資料、應用程式及演算法安全。

對此，TikTok 發言人回應指出，公司先前已說明相關問題源於資料中心發生斷電事故，導致系統出現連鎖性異常，他表示，若將此情況解讀為刻意進行內容審查，並不符合公司已對外說明的技術原因，該公司補充說，受到系統故障影響，部分用戶在發布新內容時可能出現錯誤訊息、載入速度變慢或請求逾時等情況，目前系統已恢復運作，但仍在持續修復相關後續問題。

過去數年間，TikTok 因國家安全與用戶隱私疑慮，先後在川普與前總統拜登任內，與美國政府持續出現政策與監管上的摩擦，川普在 TikTok 上擁有超過1,600萬名追蹤者，並曾表示該平台對其在2024年總統大選中的勝選有所助益。