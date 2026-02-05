加州州長6候選人辯論 馬漢交鋒左右兩翼 學者稱表現出色

加州州長候選人首場大型電視辯論3日晚間在舊金山舉行，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）作為競選新晉候選人，在辯論中遭到來自政治光譜左右兩端的火力。

這場在灣區KTVU電視台和洛杉磯KTTV電視台播出的2小時辯論中，6位民主黨候選人和1位共和黨候選人幾乎全程圍繞各自的競選綱領展開辯論，鮮少提及對手。馬漢在辯論中被兩位對手點名批評。

但辯論結束後，門洛學院政治學教授米歇爾森（Melissa Michelson）在接受電視採訪時表示，認為「馬漢在辯論中表現非常出色」。

共和黨候選人希爾頓（Steve Hilton）表示，他很驚訝馬漢這位經常批評現任州長紐森的候選人，在最近的講話中竟然讚揚了他在解決遊民問題上所做的努力。

馬漢回應說，希爾頓上個月曾到訪聖荷西，「了解在這裡哪些方式有效」，並表示：「我不知道過去一周發生了什麼變化，但似乎是因為我加入了這場競選。坦白說，這正是我們政治的弊病所在。」

馬漢也回擊了億萬富翁企業家、民主黨環保活動家斯泰爾（Tom Steyer）的批評。斯泰爾一直公開表示，其他億萬富翁和企業也需要繳納應繳的稅。來自科技業的馬漢則批評了一項針對加州億萬富翁的擬議稅收，認為這項稅收會將高薪工作趕出加州。

「現在，大型科技公司的執行長們對繳納應繳稅款這件事感到非常恐懼。現在他們支持馬特，他們就是這麼想的，」斯泰爾說， 「我有什麼人支持？我有護士，我有公車司機，我有食堂員工，我有清潔工。」

馬漢回應，他支持堵住富人的稅收漏洞，但擬議的財富稅會損害加州的利益，並表示「我們的政治被兩黨的民粹主義者過度簡化。」

一些競選中的重量級人物沒有出現在辯論台上：共和黨人河濱縣警長比安科（Chad Bianco）、民主黨前眾議員波特（Katie Porter）和民主黨眾議員史瓦維爾(Eric Swalwell)。主辦單位稱，這三人均表示日程衝突。

在加州，民主黨人擁有絕對優勢，選民登記人數是共和黨人的兩倍。但台上6位民主黨候選人中，有些人在譴責川普政府並承諾降低加州生活成本時，卻難以脫穎而出。

「他們所有人的任務都是展現自己的獨特之處，」米歇爾森在辯論結束後說，「但如果都說同樣的話，那就無法展現出自己的獨特之處。」

其他參與辯論的民主黨候選人包括州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）、前衛生部長兼總檢察長貝西拉（Xavier Becerra）、前州審計長余淑婷(Betty Yee)以及前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）。

米歇爾森表示，不到一周前才宣布參選的馬漢是所有民主黨候選人中最具「獨特願景」的，他提出的訊息似乎引起了觀眾的共鳴。

米歇爾森說：「他絕對有機會。」但馬漢需要在一個選民中一半都居住在距離他所領導的城市數百哩之外的州提高知名度。

整場辯論氣氛平和，幾乎沒有互相攻擊。這場競選也很少出現攻擊性廣告。余淑婷在辯論結束時稱自己是「房間裡最成熟的人」。維拉萊構沙則表示自己是「一位久經考驗的問題解決者」。瑟蒙德講述了自己年輕時與貧困作鬥爭的經歷。貝西拉談到了他擔任州檢察長期間與川普政府抗爭的經歷，並表示州長辦公室是一個「必須戰鬥的地方」。

