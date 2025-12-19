加州平靜社區藏恐怖組織首腦 35歲女主導多地恐攻 判刑30年

聯邦司法部17日宣布，一名35歲加州女子從沙加緬度住家與工作場所領導恐怖組織在全球多地發動攻擊，被判處30年徒刑。

英文媒體SFGATE報導，被告杭柏（Dallas Humber）是沙加緬度郊區糜鹿林市（Elk Grove）的居民，她是「恐怖電報聯盟」（Terrorgram Collective）的領導人之一。該聯盟是一個利用即時通訊軟體Telegram運作的「白人至上主義」（white supremacist）網路組織。

廣告 廣告

司法部稱，杭柏煽動成員實施暴力行為，並基於種族、宗教、性取向和性別認同來殺人。根據沙加緬度蜂報報導，2024年執法人員逮捕杭柏時，搜出了納粹紀念品、3D列印槍枝和國內恐怖主義徽章。

從2022年到2024年，杭柏及其恐怖電報聯盟同夥招募人員，實施仇恨犯罪和暗殺，並向成員提供「技術、精神和行動指導」。

新聞稿稱，這個組織密謀襲擊新澤西州的一處能源設施，炸毀田納西州的另一個能源設施，並在威斯康辛州殺害兩人。新聞稿還指出，他們還計畫殺害美國和澳洲的政府官員。

其中一些攻擊實際上已在全球各地實施：新聞稿稱，「恐怖電報」同夥在斯洛伐克一家LGBTQ酒吧槍殺兩人；在巴西兩所學校槍擊11人，造成4人死亡；並在土耳其一座清真寺外刺傷5人。

儘管這些襲擊涉及國際範圍，但文件顯示，杭柏是在沙加緬度縣一個安靜的社區，在一家邁克爾斯工藝品商店（Michaels craft store）和一家老義大利麵工廠（Old Spaghetti Factory）附近策畫這些襲擊的。

「杭柏身處加州郊區舒適的家中，卻利用網路平台宣揚暴力，煽動攻擊，導致世界各地無辜民眾喪生、傷亡慘重。她的入獄讓世界變得安全一些」，司法部國家安全助理部長艾森伯格（John A. Eisenberg）在新聞稿中表示。

「今天的30年刑期傳遞了一個明確的信息」，司法部助理部長迪倫（Harmeet K. Dhillon）在公告中說道，「如果你策畫恐怖襲擊或利用極端主義網路煽動暴力，你終將被繩之以法，並被判處數十年監禁。」

更多世界日報報導

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻