加州恐課5%富人稅！黃仁勳扛2000億：隨便課

[NOWnews今日新聞] 美國加州正推動針對超級富豪的法案，擬對符合條件的富豪課徵「5%富豪稅」，用於填補醫療、食品援助等公共支出，若法案通過，身家已飆漲到5兆元的輝達創辦人黃仁勳，恐將被課徵2000億元。不過他本人態度坦然，「想課什麼稅就課吧，我完全沒問題」。

美國財經媒體CNBC報導，加州醫療保健工作者工會去年11月提出公投案，擬對截至2026年初居住在加州，且淨資產超過11億美元的個人，課徵5%的一次性稅收，並計劃將稅收用於加州的醫療保健、食品援助、教育等預算。

支持者表示，這項稅收可能從加州最富有的200人手中，籌集約1000億美元的稅收。該提案需要有87萬人連署才能成案進入公投，加州民主黨眾議員卡納（Ro Khanna）和佛蒙特州獨立參議員桑德斯（Bernie Sanders）在內的多位議員的支持。

對此提案，目前淨資產達1550億美元，身家已經超過新台幣5兆元的黃仁勳相當坦然，他在接受彭博訪問時表示，「說實話，我一次都沒想過這個問題，我們選擇住在矽谷，他們想徵收什麼稅，就徵收什麼稅吧。我完全沒問題」。

黃仁勳說，輝達位於加州聖克拉拉的地理位置是一大優勢，「我們之所以在矽谷辦公，是因為那裡人才濟濟」，能否招募合格的員工，通常是決定在哪裡設立分公司的最重要因素。

不過，有許多居住在加州的富豪對此並不滿意，Anduril聯合創始人拉基（Palmer Luckey）直言，這項稅收將迫使富豪出售大量公司股份，以籌措資金支付稅款。

另一位億萬富翁、創投家兼Sun Microsystems聯合創始人維諾德·科斯拉（Vinod Khosla）則認為，徵收財富稅會迫使億萬富翁們逃離該州。

民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）也已表示反對州級財富稅，若此項提案獲得足夠連署，紐森和州議會可能會向法院提交緊急請願書，阻止該案出現在公投選票上。

