加州推富豪稅 黃仁勳：我完全沒意見

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國加州勞工團體推動富豪稅法案，不同於部分公開反對這項提案的超級富豪，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示自己並不擔心。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，黃仁勳今天在彭博電視（Bloomberg Television）訪問時表示，「我們選擇住在矽谷（Silicon Valley），無論他們想要推出什麼稅賦，那就這樣吧（so be it）」。他說：「我完全沒意見，這件事我想都沒想過。」

這項由醫療照護工會去年提出的公投提案，預計對淨資產超過10億美元（約新台幣318億元）的居民，課徵一次性5%的財富稅。這筆稅針對的是股票、藝術品及智慧財產權等資產，而非收入，且億萬富豪們有5年時間繳清。

這項提案仍需取得足夠連署，才能出現在11月的選票上。若通過，將回溯適用於2026年1月1日起設籍加州的億萬富豪。

根據「富比世」（Forbes）億萬富翁榜，黃仁勳目前估計身家達到1632億美元（約達新台幣5.185兆元），居全球第8，若上述富豪稅提案過關，這位主導全球人工智慧（AI）晶片產業巨頭的企業家將面臨一筆可觀的支出。

財富情報公司Altrata數據顯示，加州2024年有約255位億萬富翁，比其他任何一州都要多，占全美總數22%。這個數據是依商業地址估算，未必所有億萬富翁都會被視為適用這項新稅的加州居民。

提案支持者認為，一來外界往往高估超級富豪遷徙他州的情況，二來此舉是解決加州醫療補助（Medicaid）潛在預算缺口的合理方案。反對者則說這是不公平的沒收財富，將導致人才流失。民主黨籍州長紐松（Gavin Newsom）反對這項措施。

若干在加州擁有不動產的知名企業領袖，已於2025年底相繼宣布在佛羅里達州或德州設立新辦公室，並刻意凸顯他們在加州以外地區的資產與產權。

PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）的投資公司「提爾資本」（Thiel Capital），去年12月已在佛州邁阿密（Miami）租賃辦公室，以補強加州洛杉磯（Los Angeles）現有業務。此外，川普政府AI與加密貨幣沙皇塞克斯（David Sacks）於2017年共同創辦的創投公司Craft Ventures，去年12月亦已在德州租下辦公空間。

Craft Ventures聯合創辦人比爾．李（Bill Lee，音譯）自2022年起便在德州奧斯汀（Austin）定居、工作，塞克斯自己去年底也已遷居當地。公司表示，兩位創辦人未來將在奧斯汀辦公，不過Craft仍將保留紐約（New York）和舊金山（San Francisco）的辦公室。（編譯：蔡佳敏）1150107