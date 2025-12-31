加州新一波雨勢襲來 跨年夜恐遇風雨

加州即將迎來新一波風暴雨天氣，在跨年夜至元旦期間影響全州。氣象預報指出，這次系統強度不及上周風暴猛烈，但仍可能對跨年與元旦慶祝活動造成影響。

從內華達山脈到南加州沿岸，降雨與降雪型態將明顯分歧。太浩湖地區原本的新雪，可能在暖空氣影響下轉為降雨。南加玫瑰花車遊行所在地巴沙迪納（Pasadena），亦可能出現雷雨天氣。舊金山跨年午夜時分，降雨機率偏高，恐影響煙花慶祝。

氣象預報指出，周二灣區的雲量顯著增加，顯示天氣即將轉變。周三降雨將率先在南灣與半島地區出現，隨後於下午擴及整個灣區。雖非整日豪雨，但跨年夜期間出現降雨的機率偏高，恐影響煙火觀賞與戶外活動。元旦當天仍有零星陣雨機率。

至本周四元旦傍晚，舊金山與屋崙累積雨量預估介於0.5至1吋；聖荷西與其他背風谷地雨量相對較少，聖塔克魯茲山脈等高地則可能出現較大降雨。

太浩湖地區周二仍是晴朗天氣，但假期滑雪條件自周三起快速惡化。暖空氣隨風暴進入，度假區氣溫將升至華氏40多度，午後降雨機率升高，雪線將抬升至9000呎以上。元旦當天恐有多達1吋降雨，使滑雪道狀況惡化，僅最高峰仍維持冰點以下。

預計周四夜間降雨有機會轉為零星降雪，為下一波風暴鋪路。氣象單位指出，周五下午至周六將有較冷系統進入，度假區有望迎來最多2呎的新雪，雪線可能於周六夜間降至5500呎。

