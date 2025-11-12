加州機車騎士闖紅燈撞汽車「炸出火球」！女駕駛才買一週全燒沒
美國加州薩利納斯市10月30日發生一起嚴重車禍，一名機車騎士闖紅燈撞上女駕駛瓦格斯（Brianna Vargas）的汽車油箱，引發爆炸火球。騎士當場被烈焰灼傷，但經送醫治療後無生命危險。現場畫面在網路瘋傳，引起大批網友關注。
加州騎士闖紅燈釀巨大爆炸火球，女駕駛車毀財物全燒家屬募款援助。（圖／翻攝自reddit）
由於影片拍攝角度多聚焦在著火騎士，汽車駕駛的遭遇反而被忽略。瓦格斯的家屬在《GoFundMe》發起募款，透露她剛用積蓄買車一週即遭遇車禍，除身體受傷外，車輛全毀，連同車內的錢包、衣物及工作用品也被燒光。
家屬表示，瓦格斯正面臨沉重的經濟與心理壓力，希望籌募3000美元（約新台幣9.3萬元）協助醫療、復健及補償損失。目前已募得1265美元（約新台幣3.9萬元）。
