加州毒蘑菇高發期 已1死21誤食中毒

大雨過後，加州多地出現毒蘑菇。加州毒物管理系統目前已接到21起因誤食毒蘑菇引發毒傘肽（Amatoxin）中毒的事故，包含兒童在內的受害者肝部損壞嚴重；另有一人因誤食毒蘑菇身亡。

最常見的含有毒傘肽毒素的蘑菇為死帽菇（death cap mushrooms），這種蘑菇外觀和味道與普通蘑菇無異，較難分辨，因此容易被誤食。死帽菇經常在潮濕的天氣後生長。專家表示，鑒於目前為毒蘑菇高發時段，建議民眾停止一切野生蘑菇的採集食用。

根據洛杉磯福斯電視台FOX11報導，目前加州已經有一人因誤食毒蘑菇死亡，21人受傷，其中一些人需要ICU看護，至少一名受害人可能需要換肝臟。雖然整個加州都需要注意這種毒蘑菇，目前已發案例集中在蒙特瑞縣（Monterey County）以及舊金山灣區。

專家提醒，除常見死帽菇，與其相似的「摧毀天使」（Destroying Angel）蘑菇也有劇毒，會造成肝臟衰竭。無論是生吃還是煮熟食用，這些蘑菇都含有劇毒；蘑菇表面顏色無法決定其是否含有毒素。

誤食毒蘑菇後，24小時內會出現中毒症狀，包括胃絞痛、噁心、腹瀉以及嘔吐。症狀減輕不代表身體好轉。專家表示，即便患者腸胃不適有所減輕，仍有可能發展成致命病症，包括肝功能損傷。

民眾若需鑑別蘑菇或了解如何判斷蘑菇中毒，可以致電加州毒物管理系統熱線：1-800-222-1222。

