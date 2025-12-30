加州流感季表面平靜「廢水監測」現警報

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，表面上看，加州的流感季似乎平靜無波，但早期預警信號表明這種局面可能迅速改變。有一個指標比其他指標更早發出警報：廢水監測。

灣區範圍內的監測顯示甲型流感病毒（Influenza A）呈中度至高度活躍，公共衛生官員正日益依賴這一指標作為早期預警。廢水中的病毒痕跡往往在診所和急診室出現病例激增數周前就開始上升。

這種醫院看似平靜而廢水監測信號日益強烈的跡象，正隨著美國其他地區流感活動加速而顯現。紐約州衛生部門報告稱，截至12月20日當周，該州流感陽性病例達7萬1123例，創下假日出行高峰期間的單周最高紀錄。

全國範圍內，專家正密切追蹤一種新出現的優勢毒株——甲型流感（H3N2）的K分支（subclade K）。該毒株已在海外引發疫情暴發，使本季流感嚴重程度更難預測。

灣區傳染病專家警告稱，今冬主導毒株可能帶來嚴峻挑戰。醫生指出，即使今年疫苗與毒株不完全匹配，仍能有效預防重症。全美流感疫苗接種率低於去年同期水平，這一趨勢令公共衛生研究人員憂心忡忡。

公共衛生傳播專家傑特利娜（Katelyn Jetelina）指出：「我們可能正面臨嚴峻的流感季。多重因素疊加意味著病毒將更擅長突破疫苗和既往免疫的防線，這很可能導致高危人群中病例增多且病情更嚴重。」

灣區學校已出現疫情擴散的早期跡象。馬連縣（Marin county）Bolinas-Stinson聯合學區（Union School District）本月早些時候約30%的學生因病缺勤，成為該縣本季迄今規模最大的流感樣疫情爆發。

公眾在病例攀升前可行的準備措施包括：

接種疫苗，衛生官員強調接種流感疫苗仍為時未晚，即使疫苗效力存在個體差異，仍能顯著降低住院及死亡風險。

制定病假應對方案，家中常備流感及新冠檢測試劑，明確就近快速診療渠道，並諮詢醫生關於抗病毒藥物使用事宜，該類藥物需儘早服用效果最佳。

減少室內傳播風險，生病時居家休養，聚會時加強通風，在擁擠的室內場所考慮佩戴口罩，特別是高風險人群或探訪高風險人群時。

堅持基礎防護，勤洗手、咳嗽打噴嚏時遮掩口鼻，當家庭成員患病時清潔高頻接觸表面。

綜合來看，聯邦預測機構預計流感、新冠（COVID-19）和RSV導致的住院人數總和將與去年冬季大致相當。

