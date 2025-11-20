加州猛瑪山現暴風雪 歐洲極地迎冷空氣爆發

加州猛瑪山迎來暴風雪。（圖／翻攝自pixabay）





歐洲就出現極地寒流，德國西南部迎來初雪，氣溫預計會降到零下10度左右。而在美國，知名的滑雪勝地「塔霍湖」，也開始湧入遊客。

鏟雪車來回不斷運作，但積雪像自動續杯，鏟也鏟不完。加州猛瑪山迎來暴風雪，一夜之間降雪量累計約40公分。而另一邊，在知名滑雪景點，laketahoe塔霍湖遊客也開始湧入。

滑雪客：「感恩節，差不多就是塔霍湖滑雪季真正開始的時候，所以你會發現，小鎮整個忙起來了，旅館開始滿，餐廳也變得很熱鬧。」

而在歐洲這一頭，因為極地冷空氣爆發，出現極地寒流，德國氣溫預計，將降到零下10度左右。西南部的費爾德山，也迎來初雪，吸引遊客前來觀賞。

遊客：「這裡美極了，簡直就是冬日仙境，真的很美。」

氣象專家提醒，這一波北極寒流相當冰冷，嚴寒天氣，可能持續整個11月，提醒民眾，務必留意保暖。

