加州發生大規模槍擊！ 兒童生日派對「14人中彈4死」

加州斯托克頓一處宴會廳發生槍擊案，造成至少4人死亡、10人受傷。（示意圖／翻攝自Pexels）

美國加州北部城市史塔克頓（Stockton）29日晚間發生大規模槍擊事件，案發當時正在舉行一場兒童生日派對，共造成至少4人死亡、10人受傷，目前警方尚未逮補到嫌犯，犯案動機仍待進一步調查。

綜合外媒報導，加州聖華金郡（San Joaquin County）警長辦公室發言人布蘭特（Heather Brent）在記者會表示，槍擊案約發生於當地時間29日晚間6時，露西爾大道（Lucile Avenue）一處宴會廳舉行派對時，突然傳出槍聲，共造成14人中彈，其中4人不幸身亡，傷者已陸續送往醫院救治。

廣告 廣告

布蘭特表示，初步跡象顯示，這起事件可能屬於「有特定目標的攻擊」（targeted incident），但詳細情況仍需進一步釐清。

史塔克頓副市長李傑森（Jason Lee）也於社群平台 X 發文指出，這起大規模槍擊事件發生在一場兒童生日派對上，並強調當局已展開調查，目前警方尚未逮捕到嫌犯，呼籲民眾暫時遠離案發區域。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

出國多錯了嗎？她連飛5趟日本被質疑「太誇張」 網友反擊：國旅才花冤枉錢

1年「狂蹭」百場婚宴！27歲正妹帶紅包換剩菜 背後原因超暖心

IG限動竟是遺言！25歲重機網美聯結車下喪命 事故前限動曝光：希望別出事