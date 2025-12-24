加州百年旅館千萬盞燈光秀 為節日增添魔幻色彩

全美最富魔幻色彩的節日盛事，正在加州一間備受喜愛、如皇家城堡般的旅館上演。

旅遊網站Travel+Leisure報導，這座歷史悠久的Mission Inn Hotel & Spa，每年以令人目眩的巨型裝飾、迷人的機械人偶、遊樂設施、美食攤位，以及點綴著逾千萬盞燈飾的高大聖誕樹，為遊客營造出夢幻絢爛的視覺饗宴。這場奢華的燈光秀已持續舉辦33年，照亮著洛杉磯以東約60英里的河濱市（Riverside）夜空。

燈光秀於11月以熱鬧的點燈儀式揭開序幕，歡樂與讚嘆將持續至明年1月6日。這場慶典不僅是「內陸帝國」（Inland Empire）社區居民備受喜愛的傳統，精緻的佈置更享譽全美，每年吸引約65萬名遊客到訪。

單憑浩瀚燈海與精緻裝飾已足以成就驚豔盛會，但真正賦予其魔幻魅力的是該旅館獨特的空間。這座建於1876年的建築，從簡樸寄宿住處發展成融合多元建築風格的城堡式建築體。除初始的使命復興（Mission Revival）式風格外，西班牙殖民、摩爾、哥德、地中海、日式及中式元素皆在這座華麗迷宮中閃爍生輝。

創辦人米勒（Frank Miller）旅遊世界各地所蒐集的珍品，亦放置於此。從四百年歷史的西班牙古鐘、中世紀盔甲、宗教文物，到蒂芙尼（Louis C. Tiffany）設計的彩繪玻璃等古董藝術，皆陳列於旅館迷宮般的走廊、高聳塔樓、宏偉穹頂大廳及地下墓穴。

20世紀間，Mission Inn的傳奇色彩愈發引人注目，1978年獲頒「國家歷史地標」，曾接待多位總統與名人，雷根夫婦便選擇在此度蜜月。1992年，已故業主羅伯玆（Duane Roberts）將其全面翻新，如今旅館的每個角落依然散發著歷史與風華。

該燈光秀入場免費，現場可另購滑冰、摩天輪及馬車遊覽等活動；遊客亦可盡情享受假日市集，眾多攤位提供手工藝品、禮物、服飾，以及各式應景美食，從薑餅熱可可到覆上鮮奶油的漏斗蛋糕等。

旅館同時也為住宿的旅客推出節慶套裝行程，包含享用主題設施及探訪隱藏版景觀；專屬禮遇有私人聖誕頌歌表演、精靈客房故事時光，以及慶賀新年的水療抵用券。

