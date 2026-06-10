加州眾院選戰開打！民主黨 Randy Villegas 挺進決賽挑戰共和黨現任議員
加州眾院選戰開打！民主黨 Randy Villegas 挺進決賽挑戰共和黨現任議員
美國加州第 22 選區國會議員初選結果揭曉，民主黨籍教育工作者 Randy Villegas 預計將在 11 月大選中，挑戰共和黨現任眾議員 David Valadao。這場選戰被視為共和黨最危險的保衛戰之一，將直接影響美國眾議院的控制權歸屬。
根據美國媒體週二（9日）報導，加州第 22 選區的初選結果顯示，民主黨挑戰者 Randy Villegas 已成功取得 11 月正式大選的門票。身為教育工作者的 Randy Villegas，屆時將正面對決共和黨籍的現任眾議員 David Valadao，後者在初選當晚就已確定晉級。
政治分析家指出，David Valadao 是目前共和黨內最容易被「翻盤」的現任議員之一。由於加州選民通過了第 50 號提案（Proposition 50）重劃選區，位於農業重鎮中央谷地（Central Valley）的第 22 選區地圖經過調整後，選民結構變得對民主黨更為有利。
隨著 11 月 3 日大選步步逼近，兩黨對於眾議院（House of Representatives）主導權的爭奪已進入白熱化階段。這場發生在加州農業核心地帶的對決，不僅是地方性的席次之爭，更被視為民主黨能否奪回眾議院多數席次的關鍵指標之一。
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