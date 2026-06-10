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美國加州第 22 選區國會議員初選結果揭曉，民主黨籍教育工作者 Randy Villegas 預計將在 11 月大選中，挑戰共和黨現任眾議員 David Valadao。這場選戰被視為共和黨最危險的保衛戰之一，將直接影響美國眾議院的控制權歸屬。

根據美國媒體週二（9日）報導，加州第 22 選區的初選結果顯示，民主黨挑戰者 Randy Villegas 已成功取得 11 月正式大選的門票。身為教育工作者的 Randy Villegas，屆時將正面對決共和黨籍的現任眾議員 David Valadao，後者在初選當晚就已確定晉級。

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政治分析家指出，David Valadao 是目前共和黨內最容易被「翻盤」的現任議員之一。由於加州選民通過了第 50 號提案（Proposition 50）重劃選區，位於農業重鎮中央谷地（Central Valley）的第 22 選區地圖經過調整後，選民結構變得對民主黨更為有利。

隨著 11 月 3 日大選步步逼近，兩黨對於眾議院（House of Representatives）主導權的爭奪已進入白熱化階段。這場發生在加州農業核心地帶的對決，不僅是地方性的席次之爭，更被視為民主黨能否奪回眾議院多數席次的關鍵指標之一。

原文出處：加州眾院選戰開打！民主黨 Randy Villegas 挺進決賽挑戰共和黨現任議員

本文由AI協作，經編輯審核後發布