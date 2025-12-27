加州耶誕送暖 有吃有玩充滿拉丁風味

幸福的滋味，美國加州華森威爾市跟庫菩提諾慈濟人文學校，一起舉辦的寒冬送暖聯歡活動，邀請了社區的農工家庭來參加。今年，慈濟人貼心準備拉丁美洲口味的料理，跟耶誕禮物耶誕禮物分享滿滿的祝福。

彷彿故事裡的耶誕老人和雪撬，車上載滿禮物。這是庫菩提諾慈濟人文學校的老師、家長和學生，共同認養102個農工家庭的耶誕禮物，帶到了華森威爾青少年中心。

庫菩提諾慈濟人文學校教師 邱天縱：「我們很高興有這個機會，可以給大家付出，也讓我們的學生們更了解，很多東西來之不易的，大家賺錢很辛苦，他們可以真正深刻地感覺到，他們也可以來為這個社會付出。」

拉丁美洲的素食主食，是慈濟暖胃的回饋。每一站遊戲，孩子的高度興趣，讓家長能夠陪伴完成。

華森威爾市活動協調專員 Jason Hall：「耶誕禮物和遊戲小獎品，或許是孩子們一年當中，唯一收到的禮物，真的令人驚歎，方方面面都是如此，我們真的非常感恩，華森威爾市大家都很感恩。」

第23屆寒冬送暖聯歡活動，快樂與幸福感，從耶誕節會延續到跨年，迎接2026年。

