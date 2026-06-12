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美國加州帕薩迪納（Pasadena）市發生一起離奇的警界意外，兩名警員在地下停車場用裝有子彈的真槍嬉鬧，其中一人竟不慎開槍擊中同僚肩膀。警方日前公布行車紀錄器畫面，離譜行徑引發社會譁然。

根據帕薩迪納（Pasadena）警局公布的行車紀錄器影片，這起事件發生於2025年9月。畫面中，一名警員在地下停車場看見同僚的警車駛來，竟拔出配槍直接指向警車。雖然他隨後微笑著將槍放回槍套，但下一秒警車內卻突然傳出槍響。

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伴隨著車內行車紀錄器的劇烈震動與一陣煙塵，站在車外的警員隨即痛苦地摀住左肩，顯然遭到擊中。所幸該名受傷警員送醫治療後，目前已經康復。

帕薩迪納警局局長 Gene Harris 證實，開槍的是警車駕駛 Roy Alatorre。局長痛批，這起事件完全是警員「涉及裝有子彈的槍枝，進行不安全且違反規定的嬉鬧」所導致。目前刑事調查仍在進行中，但警局已對涉案人員採取紀律處分，並強調絕不容忍任何違反安全規範與專業操守的行為。

原文出處：加州警地下室「玩真槍」嬉鬧 豬隊友開槍擊中同僚

本文由AI協作，經編輯審核後發布