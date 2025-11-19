加州遇「大氣河流」侵襲！ 挾帶狂風暴雨 至少7死
美國加州遭大氣河流侵襲，導致2300萬人一度面臨洪水威脅，多地發出洪水、土石流警戒，並有至少7人死亡。這場風暴持續好幾天，洛杉磯可能創下自1985年以來最潮濕的11月。
湍急水流中，一名男子站在河道旁狹窄的平台上，消防員緊急垂降，將受困男子救了上來。同樣受困的還有這名男性，就卡在沼澤中央、動彈不得。消防員原先試圖游過去救援，但失敗，最終仍利用垂降順利救援。NBC記者指出，持續數日的危險暴雨，西海岸的風暴還沒結束。這場大氣河流導致路面濕滑，引發數十起交通事故，目前已造成至少7人死亡。
美國加州近日遭到挾帶強降雨和暴風的大氣河流侵襲，加州有2300萬人一度處於洪水威脅之下。南加州降下破紀錄大雨，洛杉磯也可能成為自1985年以來最潮濕的11月。當地民眾提到，他們所聽到的不自然聲響，就像一聲巨大爆炸聲。
然而這個狹長水氣帶仍持續影響加州，周一開始暴雨再襲。今年年初發生大規模野火的社區，再度面臨土石流危機。一旦當局發出警告，這裡的住戶必須再度撤離。
