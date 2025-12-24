加州過渡住宅社區 耶誕關懷送上溫暖

在美國加州慈濟志工前往一處名為「微型屋(Tiny Home)」的過渡住宅社區，與這裡的家庭同享耶誕晚餐。志工關懷這裡已經2年多，讓這些正在等待永久住處的家庭，感受到溫暖。

敲打「皮塔納」象徵克服人類七種缺陷、七原罪，這是墨西哥耶誕節常見的傳統遊戲。在這個過渡住宅社區，慈濟志工陪伴住戶，從無家可歸、等待永久住所。

慈濟志工 王惠平：「微型屋，就是叫做Tiny Home，我們已經在這邊關懷2年多了。」

微型屋專案經理 Shiraina：「他們很喜歡慈濟，能夠更深入地了解他們，例如和他們交談，詢問他們的問題，或者記得他們家中的一些事情，所以我們非常感謝慈濟，在過去2年與我們合作。」

每個月一次的聚會，對弱勢的他們來說，是被重視、被關懷的感受。

微型屋居民 Roxann Garlia：「今天我們收到了慈濟的一些禮物，還有一張禮品卡，這讓我們感覺好多了，我們非常地感謝。」

過耶誕節，就是有愛有希望，過渡時期，心燈依然會亮著。

