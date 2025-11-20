加州青少年瘋玩TikTok「踢門挑戰」 警方已因「滋擾居民」拘捕5名未成年人

一項已經在TikTok上風行多年的活動「踢門挑戰」（Door Kick Challenge），近日席捲了美國加州的城鎮麋鹿林。（圖／翻攝FB／Elk Grove Police Department）

一項已經在TikTok上風行多年的活動「踢門挑戰」（Door Kick Challenge），近日席捲了美國加州的城鎮麋鹿林（Elk Grove），當地青少年會在深夜相約戴著頭套、騎著電動車闖到鄰居家的大門口，對著住家的大門猛踹後迅速逃離。當地警方指出，他們在過去30天內就接獲8起報案，並且逮捕了5名未成年青少年，其中2人甚至只有13歲。警方警告，其中一扇門的門框遭損嚴重，維修費用高達900多美元（約新台幣2.8萬元），而一旦超過950元的門檻，將在加州由輕罪上升到重罪層級，相關責任須由家長承擔。

麋鹿林警察部門本週一（18）透過臉書粉絲專頁發文警告，近日在當地發生多起「踢門挑戰」事件，警方在過去30日接獲8起報案，並拘捕5名涉案青少年，其中2人甚至只有13歲大。警方指出，這些青少年會趁晚上衝向民居，猛踢建築的大門後迅速逃離，有門框被踢至嚴重變形，維修費用約900美元（約新台幣2.8萬元）。警方指出，一旦損毀金額超過950美元（約新台幣2.96萬元），案件或提升至重罪層級，賠償責任需由家長承擔。

當地居民羅尼‧門羅（Ronnie Monroe）則向電視台展示了他家被踢凹的車庫大門，表示曾在9月時連續2週在凌晨遭到這種行為的騷擾，分別在凌晨1時和清晨5時發生，令不僅令家中親人受驚，他的孫女更在半夜被嚇到慌張跑入房間。

門羅一家曾嘗試駕車追趕涉事的青少年，卻發現他們正前往另一戶人家其他民宅做出同樣的擾民行為。另一名受害者也向媒體提供影片，畫面可以見到涉事青少年騎著電動車靠近民居，隨即發出巨響，讓受害者一度以為發生交通事故。

「這類事件對居民造成的恐懼是無法估量的。」警官傑森‧希門尼斯（Jason Jimenez）指出，「聽起來就好像有某個人要踹開你家大門，並且傷害你的家人。」

希門尼斯強調，這類挑戰行為「看似很有趣」，卻可能對其他人造成創傷與痛苦。警方希望青少年們能及時制止這種風氣，以免闖下大禍。他並請求家長與家中的孩子談談這種挑戰的危險性－－事實上，在今年8月30日，德州休士頓才有一名11歲男童因為與朋友一同進行「踢門挑戰」，最終被憤怒的屋主開槍擊中背部，最終不治身亡。

