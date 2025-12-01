加州「生日派對」傳槍響 感恩節4死11傷 警:恐預謀犯案

美國加州發生一起大規模槍擊案，在加州中部「斯托克頓市」的一場兒童生日派對期間，遭遇槍擊事件，造成4人死亡，11人受傷。警方指出，雖然目前尚未逮捕嫌犯，不過案件將往預謀犯案的方向調查。

美國加州中部「斯托克頓市」的一場兒童生日派對期間，發生一起大規模槍擊事件。（圖／達志影像歐新社）

美國加州斯托克頓市一場兒童生日派對遭遇嚴重槍擊事件，造成4人喪命，另有11人受傷，其中多數是兒童及青少年。警方表示，雖然目前尚未逮捕嫌犯，不過案件將往預謀犯案的方向調查。這起發生在感恩節期間的悲劇震驚了當地社區，執法單位包括FBI已全力投入調查工作。

廣告 廣告

事發地點是斯托克頓市的一家冰淇淋店，當時店內正在舉辦小朋友的生日派對，槍手突然闖入開槍，造成慘重傷亡。警方在現場拉起封鎖線，大批警力出動調查，許多民眾聚集在店家門口，看起來驚魂未定。警長辦公室公共資訊官布倫特表示，不幸的是有4名受害者死亡，他們的年齡分別為8歲、9歲、14歲和21歲。布倫特強調，警方仍在繼續搜尋可能的嫌疑人，調查團隊一直在晝夜不停地工作，首要任務是確保找到所有證據。

這起槍擊事件發生在感恩節週末，原本應該是家人團聚、分享愛意的時刻，卻因為這場悲劇讓許多美國人感到震驚與悲痛。斯托克頓市長Christina Fugazi表示，很不幸地，今晚的天堂因為沒能撐過來的孩子與大人們變得更擁擠一些，但斯托克頓不該是這樣的。目前包括FBI在內的執法機構都已經加入調查行列，希望能盡快逮捕這名破壞感恩節氣氛的嫌犯。警方將持續追蹤所有線索，以期將犯罪者繩之以法，並為受害者家屬帶來一絲慰藉。

更多 TVBS 報導

南韓20多歲男子越南遇害 屍藏行李袋 疑同鄉殺害

女友陳屍家中！ 男載遺體趴趴走 致電死者兒：你媽死了

黃明志9天拘留終獲釋！目睹謝侑芯離世「畫面永留腦海」 聲明挨批

爭風吃醋嗆情敵！ 莊男上醫院看「痔瘡」被圍堵 開槍惹禍

