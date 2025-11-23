加州4衛生官員駁CDC：疫苗不會造成自閉症

針對聯邦疾控中心（CDC）聲稱疫苗或導致自閉症的說法，西海岸健康聯盟成員州的衛生官員表示，繼續強烈建議接種疫苗以保護兒童健康，並指出數十年來對多國數百萬人的嚴謹研究提供了高質量證據，證實疫苗與自閉症無關聯。

疾控中心的一頁內容被改寫， 其內容說，「疫苗不會導致自閉症」的說法缺乏證據支持，因為研究尚未排除嬰兒疫苗會導致自閉症的可能性。支持二者之間存在關聯的研究一直被衛生部門忽視。美國衛生與公眾服務部已啟動對自閉症成因的全面評估，包括對可能的生物學機制和潛在因果關係的調查。這一說法引發了醫師、科學家和家長們的強烈憤怒。

他們表示，衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）正在破壞長期以來依賴其提供公正科學證據的機構的信譽。

加州、俄勒岡州、夏威夷州及華盛頓州的衛生官員組成的西海岸健康聯盟表示，繼續強烈建議接種疫苗以保護兒童健康，並指出數十年來對多國數百萬人的嚴謹研究提供了高質量證據，證實疫苗與自閉症無關聯。 自閉症是一種複雜的神經發育障礙，涉及多重遺傳與環境因素。將自閉症歸因於疫苗等單一因素，會誤導需要準確指導的家庭。此舉不僅辜負了尋求疫苗真相的家庭，更可能對自閉症患者及其家庭造成傷害。

疫苗經過全面測試，仍是預防傳染病最重要的工具之一。公共衛生免疫指導必須基於可信的循證科學，以幫助可能收到矛盾或錯誤資訊的家長和看護者。本聯盟鼓勵家庭向可信賴的醫療保健提供者及權威醫學機構（包括美國兒科學會）獲取資訊。

