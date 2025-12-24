加工區保全員網路揚言殺害該工區多人被聲押

加工區保全員網路揚言殺害該工區多人被橋頭地檢署聲押。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

高雄某保全公司派駐在某加工出口區之李姓保全員，在臉書上發布六則將對該工區員工不利之言論，橋頭地檢署二十三日偵查網路獲報，二十三日晚間即在高雄市梓官區將李男拘提到案，因李男告自今年八月迄今陸續發布之十數則恐嚇性貼文，涉犯刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪之嫌疑重大，有反覆實施之虞等羈押原因，向法院聲請羈押。

在高雄某保全公司派駐在某加工出口區擔任保全員的李姓男子，職務之便得知該處許多員工刷卡後顯示的「工號」，即陸續在臉書上發布六則將對員工不利之言論，諸如「工號 xxxxxx○○○清潔人員…，一定要殺死了…」；李姓被告又拍攝多張機車騎士之照片，在臉書上陸續發布五則將對某

機車騎士不利之言論，李男更在臉書上發布「114/08/22 神說…是宰殺民進黨及支持者的時刻…」、「宰殺違法的司法官」等其他恐嚇言論五則，全案經民眾上網瀏覽發覺並檢舉後，橋頭地檢署檢察長張春暉極為重視，二十三日立即指派「防範恐怖攻擊應變小組」專責主任檢察官施家榮、檢察官梁詠鈞與新北市政府警察局新店分局、高雄市政府警察局岡山分局共同組成專案小組迅速偵辦，並於二十三日晚間立即至高雄市梓官區拘提李男到案，橋頭地檢署即與上開司法警察迅速偵查。

經檢察官於二十四日複訊後，認李男自今年八月迄今陸續發布之十數則恐嚇性貼文，涉犯刑法恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪之嫌疑重大，有反覆實施之虞等羈押原因，且有羈押之必要，向法院聲請羈押。拘提李男到案並向法院聲請羈押。