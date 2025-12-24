加工區保全臉書狂發「殺人預告」 拍照點名員工工號「一定要殺死」檢警火速拘提聲押

恐怖加工區保全臉書狂發「殺人預告」，遭檢警火速逮捕聲押。示意圖

高雄楠梓加工區一名李姓保全因對社會不滿，自今年8月起化身網路狂徒，頻繁在個人臉書發布多則「殺人預告」，不但點名特定員工與女性同事，更將矛頭指向政治人物與司法官怒嗆要「宰殺」，橋頭地檢署接獲民眾檢舉後認為事態嚴重，隨即指派主任檢察官施家榮率「防範恐怖攻擊應變小組」展開偵辦，迅速於昨晚拘提李男到案，漏夜訊問後今向法院聲請羈押獲准。

檢警調查發現，李男為保全公司派駐在楠梓加工出口區的警衛，竟利用職務之便在大門門禁管制時獲取多名員工刷卡後的「工號」，隨後在他個人臉書發布6則威脅言論，如「工號xxxxxx清潔人員…一定要殺死了」，還偷拍多張機車騎士照片，上臉書公開其車號並點名「機車XXX-XXXX女性…一定要殺死了」等5則恐嚇訊息。

除了針對個人，李男另曾在8月22日發文稱「神說…是宰殺民進黨及支持者的時刻」，並多次揚言要「宰殺違法的司法官」，引發公眾不安。

橋頭地檢署據報後指示專責主任檢察官施家榮、檢察官梁詠鈞會同新北新店分局與高雄岡山分局組成專案小組，昨天迅速掌握李男行蹤，並在高雄市梓官區將其逮捕到案，複訊後認為李男涉犯《刑法》恐嚇公眾罪及恐嚇危害安全罪，且因其發文頻率極高，顯有反覆實施犯罪之虞，於漏夜複訊後向法院聲請羈押。

檢方強調，針對恐嚇公眾及恐怖攻擊案件，檢警調已建立橫向聯繫機制，將即時處置以守護社會秩序與國人安全。



