加工肉成分藏「致癌殺手」 醫示警：容易誘發4癌症

（示意圖／Pixabay）

現代人生活節奏快，加工食品與醃製食物成為餐桌常客，卻也埋下健康隱患。黃士維醫師指出，加工食品和醃製食物含有亞硝酸鹽，長期攝取恐讓肝、膽、腸、胃容易誘發4種消化系統癌症，呼籲大眾建立「原型食物」為主的飲食意識，才能真正防癌保命。

秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維醫師透過臉書粉專發文衛教，亞硝酸鹽本身雖是合法添加物，但其誘發「胃癌」的關鍵在於轉化；當亞硝酸鹽進入胃部，在胃酸環境下與蛋白質分解產物結合，會形成強效致癌物「亞硝胺」。黃士維醫師強調，這種化學反應並無絕對的安全量界線，長期攝取香腸、火腿等加工肉品，胃黏膜將面臨嚴峻挑戰。

廣告 廣告

此外，「食道癌」也是常見的受害者，由於食道黏膜極為脆弱，長期受亞硝酸鹽刺激易產生病變，黃士維醫師觀察發現，臨床上許多患者初期僅感到「喉嚨卡卡」，誤以為只是胃食道逆流，實則食道已因飲食不當產生癌變風險。

腸道與肝臟也難逃威脅，脂肪肝患者風險更高，黃士維醫師分析，在「大腸直腸癌」方面，長期採取高脂、高蛋白配醃製品的飲食習慣，會改變腸道菌群生態，進而誘發癌變。對此，他提醒，不能單以「有無便秘」來判斷腸道健康，必須從源頭減少紅肉加工品的攝取。

值得注意的是，肝癌並非僅與B、C型肝炎有關，黃士維醫師解釋，肝臟是代謝毒素的器官，長期攝取亞硝酸鹽會造成肝臟代謝負擔過重，形成「慢性肝損傷」。尤其是本身患有脂肪肝或肝炎的族群，若不節制加工食品攝取，肝癌發生的機率將隨之攀升。

針對亞硝酸鹽的問題，黃士維醫師提醒防癌3招，第一是少吃加工肉品、醃製食物，每周不超過2次；第二則是吃加工品時可以搭配高維生素C蔬果，像是芭樂、奇異果和青椒；最後一招是隔夜菜盡量別吃，真的要吃一定要徹底加熱。黃士維醫師也呼籲，40歲以上民眾應定期接受胃鏡、大腸鏡、腹部超音波檢查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「記憶體＋面板股」下周抓去關禁閉 處置期間一次看

不吃飽、不買新、還要裝窮！ 竹科男公開「生存9法則」網友傻眼

拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停