加工食品吃太多埋癌症風險 30歲男血便誤認痔瘡竟罹大腸癌

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記者蕭麗鳳/彰化報導

「我一直以為只是痔瘡，沒想到竟然是大腸癌。」30多歲的林先生回憶確診時仍感到震驚。平時工作忙碌的他經常外食，三餐以速食、炸物及加工食品為主，很少攝取蔬菜水果。數個月前開始出現腹脹、排便不順及血便症狀，自認可能是痔瘡發作，一直未就醫。直到症狀持續惡化，前往彰化秀傳紀念醫院檢查，才發現已罹患大腸癌。

彰化秀傳紀念醫院大腸直腸外科主治醫師陳重均表示，過去大腸直腸癌多見於中高齡族群，但近年有明顯年輕化趨勢，門診中不乏40歲以下患者。

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▲陳重均醫師指出，近年研究顯示，超加工食品攝取過多，可能提高大腸直腸癌風險。（圖/秀傳醫院提供)

另一名20多歲女性患者，因工作壓力大、三餐不定時，經常以便利商店食品及手搖飲充當正餐。她因長期腹痛及排便習慣改變就醫，經大腸鏡檢查後發現腸道病灶，進一步確診大腸癌。

陳重均醫師指出，除了家族病史外，飲食習慣改變是年輕型大腸直腸癌增加的重要原因之一。近年研究顯示，超加工食品攝取過多，可能提高大腸直腸癌風險。

▲醫師陳重均表示，一名20多歲女性患者，因長期腹痛及排便習慣改變就醫，經大腸鏡檢查後發現腸道病灶，進一步確診大腸癌。（圖/秀傳醫院提供)

陳醫師說，所謂超加工食品，包括速食、加工肉品、洋芋片、餅乾、糖果、含糖飲料及高油、高鹽食品等。這類食品雖然方便取得，但通常纖維含量不足，卻含有較多糖分、油脂及食品添加物。長期大量食用，除了增加肥胖及代謝疾病風險，也可能影響腸道菌叢平衡，進而提高罹癌機率。

醫師陳重均提醒，大腸直腸癌早期症狀與痔瘡或一般腸胃疾病相似，包括血便、腹脹、腹痛、排便習慣改變、糞便變細或排便不乾淨感等，因此容易被忽略。不少患者直到持續出血、體重減輕或症狀加劇才就醫，往往錯失早期治療時機。

▲陳醫師說，所謂超加工食品，包括速食、加工肉品、洋芋片、餅乾、糖果、含糖飲料及高油、高鹽食品等。（圖/秀傳醫院提供)

目前國民健康署建議一般民眾自45歲起定期接受大腸癌篩檢；若有家族病史等高風險因子，則建議40歲開始檢查。若出現血便、排便習慣改變或不明原因體重下降等症狀，即使年紀輕，也應儘速就醫，必要時透過糞便潛血檢查或大腸鏡進一步確認。

陳重均強調，大腸直腸癌已不再是年長者專屬疾病。平時應養成均衡飲食習慣，多攝取蔬果與高纖食物，減少加工食品及含糖飲料，並維持規律運動與正常作息。同時配合定期篩檢及早就醫，才能提高早期發現機會，降低疾病對健康造成的威脅。