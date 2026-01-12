加強假日臨檢奏功 桃警一舉查獲2名遭通緝的失聯移工

【記者張沛森／桃園報導】桃園警分局針對轄內舞廳、KTV，酒店等易滋事場所加強假日臨檢掃蕩奏功！昨天（11日）晚間在一家移工餐廳查獲2名分別因公危、詐欺遭通緝的失聯移工，已依法解送歸案。

桃園警分局表示，昨天晚間22時50分許，武陵所員警於桃園區中正路某移工舞廳執行臨檢勤務時，黎姓（越南籍、36歲）及阮姓（越南籍、22歲）2名男子無法出示證件，藉口不諳中文遲遲不願表明身分。

隨後黎男出示手機內居留證照片，自稱本人證件，卻又馬上改口說是弟弟的證件，且強調弟弟是合法的，奇怪行徑讓警員直覺有異，立即依警察職權行使法將2人帶返派出所內查證身分。

廣告 廣告

經警方追查，黎男在4年前被通報失聯、還因涉嫌不能安全駕駛案件遭通緝中；阮男在前年被通報失聯、因涉嫌詐欺案件遭通緝中，立即將兩人逮捕，並依法解送歸案。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

