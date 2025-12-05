加強化學物品儲存安全 避免質變造成危害

何俊哲表示，落實定期檢測及廢棄物處理機制，確保化學品儲存與作業安全，以免再次發生類似意外。





桃園市大園區1處廢液桶槽處理公司於114年9月進行處理時，發生工安意外事件，造成一名員工在清理桶槽不明結晶時，因不明原因發生爆炸，從桶槽上摔落至作業區地面後送醫不治，經大園分局通報桃園市政府消防局火災調查科及桃園市政府警察局刑事鑑識中心人員到場勘察，並已依法將涉嫌過失致死之相關人員移送臺灣桃園地方檢察署偵辦。

經調查發現該廢液桶內殘存的廢液為異丙醇，案發後消防局採樣檢驗出疑似TATP(有機過氧化物)成分，送桃園市政府警察局刑事鑑識中心及內政部警政署刑事警察局刑事鑑識中心鑑驗，均確認為TATP。

刑事鑑識中心主任何俊哲表示，本案驗出之TATP並非人工合成製造之爆裂物，是廢桶槽內之異丙酮溶液，在自然狀況下長時間存放，進而形成TATP，查詢國外期刊亦有相關之報導【美國化學學會（ACS）旗下期刊《ACS Chemical Health & Safety》於 2020 年刊登「化學安全：2-丙醇中形成 TATP」案例報告內容描述2-丙醇（異丙醇）在長期存放、老化與接觸空氣的情況下，意外生成具有高爆性的TATP】。

本案為國內首次發現異丙醇經長期存放自然形成TATP成分之案例，為防範是類意外，內政部警政署前已函請各機關加強安全宣導，包含將異丙醇存放於陰涼、通風且遠離火源之場所，避免高溫及陽光直射；留意庫存溶劑是否外觀混濁、產生白色沉澱汙染或異味等情形，落實定期檢測及廢棄物處理機制，確保化學品儲存與作業安全，以免再次發生類似意外。

