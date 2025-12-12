加強取締巡迴攔查 謝國樑：毒酒駕零容忍、公安不容退讓

照片來源：基隆市政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

基隆市南榮路日前發生毒駕致死事故，市長謝國樑今（12）日與警察局長林信雄共同對外說明市府強化查緝的精進作為，除向罹難家屬表達哀悼，也強調市府對毒駕與酒駕「零容忍」，公共安全無模糊空間。

事故發生後，員警第一時間到場，發現車內有毒品，立即逮捕並實施毒品唾液快篩，結果呈陽性，依毒品危害防治條例及公共危險罪將肇事者移送基隆地檢署，法院並於12月10日裁定羈押。

事發隔日上午，謝國樑親赴醫院探視罹難者與慰問其家屬，了解需求並提供必要協助。他表示，對這起事故感到無比痛心，已要求警察局全面強化毒駕及酒駕查緝量能，對於毒駕及酒駕絕對零容忍，攸關市民公共安全絕對不容任何模糊空間。

林信雄表示，「查緝製造、販賣、施用及持有各類毒品」為警方核心工作，持續精進緝毒量能；今年4月14日起全面啟動「閃耀基榮」專案路檢勤務，在基隆35處重要路口與縣市交界點執行夜間與深夜攔檢，每日擇定8處巡迴執行，攔查可疑人車、預防不法行為。

「截至11月30日止，已查獲各類刑案共54件，具體展現執法成效。」林信雄強調，警察局將持續落實緝毒工作，透過向上溯源打擊供毒網絡、加強取締吸毒後駕車行為，掃除道路上的潛在危險來源，守護市民行車安全。

林信雄呼籲民眾，若身邊發現可疑或可能涉及不法的情況，務必即時通報警方，同時也強調治安與交通安全需要全民共同參與，唯有警民合作，才能打造更安全、更安心的生活環境。

照片來源：基隆市政府

