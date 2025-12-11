加強基隆河水質監控 王正旭建議導入「水中油膜偵測器」
〔記者黃政嘉／基隆報導〕基隆河八堵抽水站11月27日發現遭油污污染，經第3方單位複驗水質無虞，八堵抽水站今天先恢復白天抽水，立委王正旭與基隆市議員吳驊珈勘查新山給水廠八堵抽水站，王正旭建議導入高靈敏度設備，要求水公司更嚴謹、即時地管控，確保用水品質無虞。
王正旭強調，基隆河作為區域重要水源，一旦污染物進入供水系統，將直接威脅民眾健康，相關單位須以最高標準把關。他說，目前人工巡查與例行檢測雖具基礎效果，但仍不足以因應突發性污染事件，必須及早導入「水中油膜偵測器」等高靈敏度設備，提升早期預警與即時處理能力。
王正旭與供水單位就偵測器布設位置、靈敏度設定、警報通報流程及後續阻隔措施逐項討論。他說，自來水公司必須加速推動相關設備建置與測試作業，確保未來若再遇到油膜、化學物質或其他原水異常時，能第一時間偵測並採取必要因應，避免污染進入淨水流程。
王正旭指出，依據自來水公司提供的最新水質報告，經第三方公正單位複檢後，各項數值皆符合「飲用水水源水質標準」，民眾可以放心飲用，他將持續追蹤設備建置與監測作業，並要求中央與地方同步加強污染源管理與水域巡查，全面提升原水監控能量，確保基隆市民能安心用水。
