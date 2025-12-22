加強對中防衛! 日防相視察佐世保「魚鷹」演習 今還大推「最上」級護衛艦

日本防衛省將「魚鷹」部署至佐賀基地，將可大幅擴展「魚鷹」的作戰範圍，進而加強日本對西南諸島的防禦能力。 圖：翻攝自 騰訊網 hawk26 講武堂

[Newtalk新聞] 據日本《共同社》報導，日本防衛大臣小泉進次郎 21 日前往長崎縣佐世保市的陸上自衛隊相浦駐地，視察離島防衛專門部隊「水陸機動團」。

據報導，小泉視察了水陸機動團與部署在佐賀駐地 ( 佐賀市 ) 的 V-22 「魚鷹」運輸機協同轉移車輛等演習，以及隊員跳入水中的訓練。他還親自乘上兩棲裝甲車 「AAV7」，確認其機動性。

日本不斷加強對中防衛，圖為防衛大臣小泉進次郎前往石垣島視察自衛隊，並宣布向與那國島部署飛彈的計畫正按原定進度推進。 圖：小泉進次郎的 X

小泉向媒體表示：「鑒於日益嚴峻的安全保障環境，加強西南地區的防衛體制是緊要的課題。」他還表示，有意通過修改現行運用指針來擴大防衛裝備品的出口。

報導稱，小泉訂於 22 日在長崎市訪問三菱重工的造船廠，出席新建造的海上自衛隊最新「最上」級護衛艦 ( FFM ) 下水儀式。FFM 的性能提升型已在澳大利亞海軍新型艦艇引進計畫中被列為共同開發的基礎，小泉強調 :「將加強對各國的頂級推銷」。

