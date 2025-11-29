加強對台威懾！共軍沿海建「5大軍事據點」 擴建「面向台灣」飛彈基地

陸委會最新報告指出，中共正在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，包括空軍和海軍基地共5大軍事據點。（資料照片／翻攝自央視）

總統賴清德日前親自主持記者會表示，北京當局以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備。而陸委會最新一期「大陸情勢季報」指出，從衛星圖像顯示，中共正在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，包括空軍和海軍基地共5大軍事據點，可能積極準備應對今後可能爆發的台灣衝突，並成為軍事威懾台灣的助力。

陸委會最新一期的「大陸情勢季報」指出，中共近期在東部沿海地區進行大規模基礎設施建設，從北到南約5處。

報告指出，「上海浦東海軍基地」為近年興建地下儲油罐、鐵路支線和兩棲基地，今年5月該基地停靠10餘艘兩棲艦艇，包括1艘075型兩棲攻擊艦，艦艇總計可運送約5千名士兵；再來則是「浙江樂清灣海軍設施」，如新建大型碼頭泊位，可供大量艦艇運作。

報告續指，「福州長樂國際機場」近年新增水上跑道，提供更多飛機運作空間作爲軍事備用，如前沿加油站和物資中轉站。

報告顯示，「廈門大嶝島翔安國際機場」該島填海造陸面積擴大1倍，距離金門僅3.7公里，作為航空貨運物流樞紐，配備強大鐵路和公路連接，必要時轉作軍事用途；「漳浦直升機基地」新增直升機停機坪和維修機庫，用於奪取澎湖群島前進基地爲後續登陸台島鋪墊等。

報告指出，美國國防部估計，中共火箭軍的武器儲備（核飛彈與常規飛彈）4年內增加近50%數量約達3500枚。目前不清楚有多少飛彈部署在東海岸以台灣為目標。

不過，衛星圖像顯示，火箭軍飛彈旅近年建造新的、更大的基地和更多發射架並在東部沿海地區，士兵在農田、隱蔽山谷、高速公路附近以及面向台灣的沿海突出地帶進行飛彈發射演習。

華府研究人員指出，飛彈是中國對台灣使用任何軍事脅迫行動的起點，中共擁有壓倒性的飛彈數量是一種政治信號，「旨在告訴台灣抵抗毫無意義，向美國傳遞你們無法干預」。

多方訊息顯示，俄羅斯正協助中共提升符合奪島作戰需求的空降和特種作戰能力，傳俄羅斯2023年同意向共軍提供1個空降營特種部隊所需整套武器裝備；中方還要向俄方採購武器裝備，包括37輛輕型兩棲突擊車、11輛輕型兩棲反坦克自走火炮、11 輛空降裝甲運兵車以及數輛指揮偵察車及指揮車，並提出改裝和性能升級需求，希望俄方能「提前交貨」。



