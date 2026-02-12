加強年節勤務 台中警民合力維護春節治安

（中央社記者郝雪卿台中12日電）迎接農曆春節到來，台中市警局第六及第四分局都全力投入治安及交通維護，市府副秘書長張大春昨晚慰問六分局，而四分局則有警友會舉辦感恩餐會力挺員警。

六分局轄區擁有七期百貨商圈，勤務繁重，張大春昨晚深夜率市府團隊前往第六分局，慰問員警及協勤民力的辛勞，並致贈年節慰問品表達感謝，同時期許警民合力，於春節期間持續守護市民。

張大春致詞時表示，第六分局位處台中市的一級戰區，工作相當繁重、辛勞，對於第一線執勤的每位員警及協勤民力，為轄區治安、交通無怨無悔的付出，表達高度肯定之意，並期勉所有警、民力共同為打造台中成為「最宜居城市」而持續努力。

第四分局表示，正積極整備「115年加強重要節日安全維護工作」，全面迎戰年節期間湧現的人流與車潮，另一方面也感受到來自強大警友團隊源源不絕的溫暖支持。

長期力挺警政工作的台中市警友第四辦事處主任鄭永和，為慰勞員警一年來在治安、交通第一線的辛勞付出，偕同全體警友幹部斥資30萬元舉辦年終感恩餐會，除準備實用又貼心的禮品外，還加碼慰勉金，讓員警在迎接繁重年節勤務前，先為身心「補滿元氣」，提升員警全體士氣。

第四分局指出，年節期間全面投入治安與交通維護工作，從酒駕取締、重要路段疏導，到大型活動與燈會周邊安全維護，務求讓市民與遊客都能安心過好年，有了警友第四辦事處長期以來在物資、活動與精神層面的支持，不僅是實質助力，更是員警持續堅守崗位的重要力量來源。（編輯：李淑華）1150212