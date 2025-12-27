加強幹部識詐能力 連檢與陸軍馬祖防衛指揮部辦座談 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

近來軍中屢傳士官兵被詐騙案件，甚至有士官兵因此受詐團控制情蒐機密，連江地檢署為強化國軍官兵對新型態詐騙犯罪的認識與防範能力，日前與陸軍馬祖防衛指揮部合作，由主任檢察官楊翊妘前往實施基層幹部法律座談，向各單位基層幹部，說明近年社會環境與科技快速變遷下，常見詐騙手法與潛在法律風險，以強化基層幹部法律素養，並培養種子教官，進而發揮第一線關鍵力量。

楊翊妘指出，隨著網路科技與通訊軟體普及，詐騙集團不斷翻新犯案手法，常透過網路購物、投資群組、假貸款、假親友聯繫等方式誘騙民眾，並以借用、收購人頭帳戶，從事洗錢行為，導致帳戶持有人在不知情下觸法。

廣告 廣告

楊翊妘當場邀請全體官兵操作手機，連結至各式可疑網站，展示說明現行多元的詐騙態樣，經由官兵親自上網檢視，更加深個人識詐防詐觀念。

楊翊妘表示，國軍官兵肩負守護國家安全的重要使命，若能具備正確的法治觀念與風險意識，不僅能保護自身權益，也有助維護部隊紀律與整體安全。

連檢表示，未來將持續走入軍中與各機關，深化法治宣導，從源頭預防犯罪發生。本次座談透過實際案例與清楚說明，讓與會軍士官幹部更了解詐騙常見態樣與法律責任，期能藉由幹部擔任反詐種子教官，回到崗位後藉由自身影響力，帶給身邊的部屬及朋友，更強而有力的反詐意識，以維護國軍同仁的財產安全。

照片來源：連清地檢署

更多CNEWS匯流新聞網報導：

藉補發權狀盜賣里民房產 三重前里長遭訴求重刑

「人死的不夠多」臉書發文恐嚇公眾 桃檢迅起訴

【文章轉載請註明出處】