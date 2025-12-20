加強影片生成能力，Adobe 夥 Runway 提升 AI 影片製作體驗
已在 Adobe Firefly 中可開始使用最新的「Runway Gen-4.5」。
隨著影片製作方式愈來愈多加入 AI 元素，創作者最想應是在製作的過程中可減少煩覆步驟，尤其是將 AI 生成的影片融合到自己的創作之中。大力推展 AI 的 Adobe 就在影片生成領域中再度加強，宣布與 Runway 合作，將向用戶提供 Runway 最新影片生成模型的獨家優先體驗權。
Adobe 發文表示已與 Runway 簽下為期多年的策略性合作夥伴關係，著眼於下一代 AI 生成影片製作，Adobe 將成為 Runway 的「優先 API 創意合作夥伴」，意味用戶於 Adobe Firefly 平台上可使用 Runway 最新的 Gen-4.5 影片生成模型，據悉Firefly Pro 方案用戶可在 12 月 22 日前無限制使用 Gen-4.5。Runway Gen-4.5 特點是無論是真實的動作行為、表情豐富的角色肢體語言，或是複雜的場景演出都能完成，而且影片在生成時能維持動作品質與提示詞忠實度等一致性。生成出來的影片可匯入至 Premiere、After Effects 等應用程式進行進一步編輯。早前Adobe 對 Firefly 作出重大更新，將AI能力從原本的圖片生成大幅擴展至影片、配樂等生成，以至完整的影片編輯流程，如今 AI 生成影片功能將進一步加強。
更多內容：
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
很多人都遇過！電話「一接就掛斷」 專家曝3大風險：千萬別接
詐騙事件層出不窮，一定有不少人都接過「一接就掛斷」的陌生電話，就有網友好奇，這類電話主要的用意到底是什麼？貼文發出後，就有人說，此類詐騙電話主要是在測試該號碼的活躍度，防詐APP「Whoscall」也曾說明，有些電話可能是AI的聲紋收集，一旦民眾開口，聲音就可能被錄下作為之後詐騙的用途。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
郵局「1便民服務」終於上線！使用方法曝光 大票人狂讚：等好久了
現在不少人出門習慣使用行動支付，越來越少帶錢包。中華郵政近來也宣布開通「便民服務」，正式支援Apple Pay，只要在常用的Apple裝置綁定郵政VISA金融卡，就能輕鬆支付。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
真的撐不下去了！手機出現「5大跡象」代表要換了
真的撐不下去了！手機出現「5大跡象」代表要換了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
蘋果最怕事發生了！日本新法玩真，iOS 開放第三方應用商店
蘋果又要讓步！日本《行動軟體競爭法》今日正式生效，迫使科技巨頭調整在日本的系統運作方式，包括開放第三方應用商店、非官方支付渠道，以及新增瀏覽器、搜尋引擎預設選擇功能。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 7
舊手機別硬撐！專家曝「5大現象」：中了快換機
智慧型手機已成為人們日常生活不可或缺的工具，但隨著科技日新月異，新手機的價格也越來越高，讓很多人即使手機已經非常老舊了，都不捨得購買新機。對此，外媒《BGR》列出5種情況，若頻繁遇到，就代表是時候將手機換新了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
韓系10吋三摺機登台貴得驚人 台灣三星：首波已被搶購一空
雖然華為等中國品牌早已推出三摺智慧型手機，但受到地緣政治影響始終無法登台，身為最早推出智慧型摺疊手機的韓國三星，則在2025年底前，把旗下第一隻三摺機導入台灣市場，不過近9萬元的售價也相對驚人，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，並非要藉此衝量，而是要向市場證明三星技術的領先，首波登台銷售數量很快就會被搶購一空，未來將鎖定高階商務，與頂級客層。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
三星三折機一支8.99萬 市場最高價
三星首款三折疊旗艦機Galaxy Z TriFold開賣，單價8.99萬元，創下台灣手機市場最高價。電信三雄均推出搭配5...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
老司機剉咧等！Pornhub洩個資遭勒索 會員恐被「公開處刑」
全球最大的成人影片網站「Pornhub」12日證實，部分付費高級會員（Pornhub Premium）的資料遭到駭客竊取，就在老司機們擔憂自己的瀏覽紀錄是否被外洩時，知名駭客集團ShinyHunters向媒體坦承他們就是幕後黑手，並寄信勒索Pornhub，警告若不支付贖金，將會公開會員的使用紀錄，等同於把老司機們「公開處刑」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
比臉大！ 三星「三摺疊機」登台 展開超大10吋 1台要價「近9萬」
韓國知名品牌推出首款在台灣上市的三摺疊手機，展開後螢幕尺寸達10吋，可比擬為隨身攜帶的平板電腦！這款創新產品最薄處僅3.9mm，比三枚1元硬幣疊在一起還要薄，能同時開啟多個應用程式，大幅提升多工效率。專家預估，整體手機市場明年在台灣約有5%的數量成長，而金額部分至少有15%的正成長。備受期待的蘋果摺疊「iPhone Fold」據傳外型設計如同書本式折疊，尺寸接近「iPad mini」，預計明年秋季上市。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
狂看手機恐傷害大腦？專家曝「手機失智症」警訊
生活中心／杜子心報導在現在這個幾乎人手一機的時代，滑手機早已成為生活本能，許多人會用手機把生活中的空隙填滿，不只吃飯、通勤就連洗澡也要帶手機進浴室放影片觀看。這樣讓手機充斥生活每個角落的作法，其實暗藏危機。對此，專家指出長時間無節制的使用手機，可能導致腦袋承受過量資訊，導致出現「手機失智症」的狀況。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 2
三星AI三摺手機Galaxy Z TriFold 購機資費三大電信總整理
台灣首款三摺疊手機三星Galaxy Z TriFold 確認 12 月 19 日開賣，16GB/512GB 建議售價為新台幣 89,900 元。正值年底換約潮，國內三大電信也同時公開優惠資費，平均搭配 1399、綁約 48 個月的專案價都是57,490元。不過三家電信公司的活動與抽獎獎項各不相同，大家可以依照喜好決定是否綁約還是買空機。壹哥的科技生活 ・ 1 天前 ・ 1
超頂！三星三摺機Galaxy Z TriFold 12月19日開賣 電信資費來了
三星旗艦摺疊新機 Galaxy Z TriFold正式登場，推出瀚夜黑、16GB + 512GB單一版本，建議售價NT$89,900，除了於三星商城、三星智慧館限量販售外，電信業者也公布資費。中華電信宣布明（19）日上午10點起將於網路門市限量開賣Samsung Galaxy Z TriFold 16GB/512GB，並於中午12點起於全台服務據點開放Galaxy Z TriFold付費客訂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
終於等到了！中華郵政即起支援Apple Pay VISA卡輕鬆一鍵就付
中華郵政宣布即日起正式支援Apple Pay，持有郵政VISA金融卡的用戶可在常用的Apple裝置上透過Apple Pay進行支付。無論是店內消費、線上購物或是在app內付款都能使用，為用戶提供更便利的支付選擇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
一支手機的三種角色 Galaxy Z TriFold動手體驗
【記者趙筱文／台北報導】過去談到摺疊手機，多半還是在討論「螢幕變大之後能不能更好用」，但當三星把摺疊次數推進到三次，討論的重點其實已經不太一樣了。問題不再只是畫面有多大，而是當一支手機可以在需要時變成平板，甚至具備接近筆電的工作型態，我們還有沒有必要同時帶著這麼多裝置出門？壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
一線品牌推「三摺機」 專家：使用型態改變望帶動換機
市場上許多品牌，開始陸續推出摺疊手機，多工操作，滿足日常及生活需求，搭配AI增添便利性，近期更有品牌推出首款「三摺疊」機型，展開後宛如一台小平板。專家分析，摺疊手機設計多樣，能滿足不同族群的需求，業者...華視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
美售我戰術網路內含TAK 梅復興：落實去中心化指管重大突破
我國昨（18）日獲美同意出售八項計近3500億台幣軍售，其中除了自走砲、多管火箭系統、攻擊無人機及反裝甲飛彈等作戰儎台，也包含保修零料件、戰術網路等後勤及資訊設備；對此，軍事專家梅復興指出，此次軍售含括在台灣戰術網路的「TAK部隊覺知應用套件」，雖是不起眼，但對國軍落實去中心化指管架構，具有重大突破自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
一隻近9萬…三星史上最貴手機登台 電信砸高額補貼、購機價仍逾4.3萬
近年智慧手機螢幕越來越大、功能也越來越強大，售價也屢創新高價，三星18日宣布旗下首款三摺疊旗艦機Galaxy Z Tri...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
百倍奉還【桃園市民卡APP 尊榮會員專屬抽獎活動】100組萬元電支儲值金加碼抽
114年1月17日全新上線的「桃園市民卡 APP」表現亮眼，上線不到一年已突破 29萬下載量，成為桃園市民使用市政服務的智慧生活幫手。桃園市智慧城鄉發展委員會為持續推廣民眾綁定市民卡App，特別與桃園市經發局「普發一萬，百倍奉還」活動合作，除了原本的最大百萬大獎外，智發會額外加碼百組萬元獎金，讓普發桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 1
ChatGPT 開 App Store！OpenAI 推「應用程式目錄」 AI 對話即變行動
OpenAI 宣布為 ChatGPT 推出全新「應用程式目錄」（app directory），讓使用者可直接在平台內連接第三方應用，例如 Spotify、Dropbox、Booking.com 及 Apple Music 等。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 1
防詐與媒體識讀教育 新視波×信義房屋深耕社區扎根
中嘉寬頻｜新視波持續推動防詐與媒體識讀教育，前進社區鄰里進行媒體識讀及反詐宣講，於十八日攜手信義房屋，在安和里舉辦「守護安心家園．識詐你我他」公益講座。中嘉寬頻｜新視波表示媒體識讀與防詐教育是企業長期投入的重點之一，期望透過深入社區的行動，讓防詐觀念不再只是口號，而是全民共識。活動現場吸引眾多里民參與，中嘉寬頻｜新視波以生活化的方式分享如何辨識假訊息與網路詐騙，帶領民眾認識常見的詐騙手法，例如假簡訊與假網站等，並示範如何查證資訊來源。講師也提醒民眾，在面對社群訊息與轉傳內容時，應保持懷疑、查證真偽，不讓詐騙趁虛而入。信義房屋則從實務角度分享生活中常見的詐騙情境，像是租屋、房產買賣與貸款相關詐騙，提醒民眾「陌生連結不要點、不明文件不要簽」，要透過正規管道與專業人員查證資訊， ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 1