加強服務退除役官兵 退輔會定今年為「榮民照護數位轉型元年」

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退輔會主委嚴德發今天(9日)表示，退輔會推動業務數位轉型，除利用AI技術的「軍民專長轉銜」系統外，也將針對超高齡社會的挑戰推動榮民醫療照護的轉型，建立跨領域的數位整合管理平台，並將2026年定為「榮民照護數位轉型推動元年」。

立法院外交及國防委員會9日邀請退輔會進行業務報告並備詢。退輔會報告指出，近期推動「軍民專長轉銜」及「榮民照護數位轉型平台」等工作，在「軍民專長轉銜」部分，已於2025年起委託專業團隊進行，預定4月全數完成758項軍民職業對照表。

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退輔會主委嚴德發於會前受訪表示，退輔會已與教育部、勞動部、經濟部等跨部會合作，未來可透過此系統進行AI面試，加速退除役官兵後續的轉職就業。嚴德發說：『(原音)等專長轉銜完成後，後面還要做驗證、教育訓練，預計明年(2027年)1月1日就可以推出，可以縮短志願役官兵再就業的時間。』

另外在「榮民照護數位轉型」部分，則是為因應超高齡社會來臨，將強化「孤獨老」的照護，從醫療端、服務端、個案端及家屬端建置跨領域的共管工具。嚴德發說：『(原音)我們把所有的醫護及照護團隊整合之後，不管是做健康諮詢，或是有任何病痛與事故，馬上就可以掌握，而且這4端人員可以密切聯繫配合，可以將以往事後的處理走向事前的預防。』

嚴德發表示，退輔會已將2026年定為「榮民照護數位轉型推動元年」，相關系統將於7月正式推出，這是對榮民眷屬及退除役官兵重要的照護工作。