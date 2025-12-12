加強查緝毒品犯罪 防制毒品危駕 維護市民居住安全

%E4%B8%80 25

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局為防制毒品犯罪，降低因毒品犯罪而衍生之各類犯罪，以「查緝製造、販賣、施用及持有各類毒品」為核心目標，針對轄區特性，規劃各項查緝工作，不斷精進緝毒量能，並自114年4月14日起編排「閃耀基榮」專案路檢勤務，於各分局加強規劃夜間、深夜時段，在基隆市35處重要截點及縣市交界處之路口（或路段）實施路檢勤務，每日夜間及深夜擇定8處不同時段及地點，攔檢盤查可疑人車，以防範不法，維護基隆市治安，截至11月30日止已查獲各類刑案計54件。

廣告 廣告

基隆市警察局114年1月至11月查獲毒品案件1,325件、查獲1,321人，相較去年同期增加403件（+43.7%）、368人（+38.6%），其中混合式毒品分裝場查獲37件，相較去年同期增加25件（+208%），並針對近期頻傳之吸毒後駕車案件，強化查緝力道，114年迄今已查獲142件，相較去年同期增加76件（+115%）。警政署為杜絕駕駛人僥倖心態，防範毒駕肇事發生，於114年9月5日至12月31日推動全國同步「查緝毒駕犯罪專案」，截至12月4日止基隆市警察局查獲毒駕66件，為該組縣市查緝最多之縣市。

有關日前發生在南榮路上車禍事故，警方到場發現車內座位有毒品（依托咪酯），當場立即實施逮捕，並對肇事者實施毒品唾液快篩亦為陽性反應，依法將犯嫌帶返偵辦，全案依毒品危害防治條例及公共危險罪移送基隆地檢署偵辦，並建請檢察官裁定羈押，犯嫌亦於12月10日23時許裁定羈押。

基隆市警察局重申警方打擊毒品犯罪之決心與信念，除將賡續落實執行緝毒理念以及向上溯源追查上游供毒者外，另將強化查緝吸毒後駕車行為，掃除道路不定時炸彈，保護用路人之行動安全，展現警方守護治安之決心及改善居住環境之理念，在此也同時呼籲民眾如有發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同維護社區安全。