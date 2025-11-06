加強校園與東南亞食品查核 嚴防不法豬肉流入校園
臺東縣衛生局為防範斃死畜禽肉非法流入市面，持續稽查把關防範不法豬肉流入，分別針對營養午餐團膳業者、販售中國及東南亞食品餐飲販賣業者等，進行加強校園午餐與東南亞食品查核，結果皆未發現違法情事，後續將持續配合中央政策，推動非洲豬瘟防治及肉品來源管理，守護民眾食的安全。
臺東縣衛生局表示，此波查核行動，首先針對3家提供縣內學童校園營養午餐團膳業者，進行豬肉來源稽核，結果皆使用國產優良CAS肉品，符合規定。
配合中央執行「114年豬肉加工食品製造業來源文件查核專案」，查核肉品製造業者是否有屠宰衛生合格證明書、毛豬採購證明單等；進口者應有食藥署核發之輸入食品及相關產品許可通知，目前已查核17家次。
另執行販售中國及東南亞食品餐飲販賣業者調查含豬肉製品的來源文件計4家次、攤商4家次、餐飲及餐盒業43家次、學校及其他機關團膳25家次。
衛生局呼籲，依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘、60℃20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化。國內屠宰場均設有駐場獸醫師於屠宰前後逐隻檢查，肉品出場前均經屠宰檢驗合格，嚴格把關食品衛生與市場流通安全。
衛生局提醒民眾，不要食用來路不明肉品，要購買來源清楚、符合規定的市售豬肉，品質安全可靠。衛生局將持續加強查核抽驗豬肉相關產品，保障消費者食用安全。民眾如有食品安全問題或消費疑義，可電洽臺東縣衛生局:089-331172食品藥政科。
其他人也在看
歌仔戲「鳳凰變」科技投影 創造生死情感界面
（中央社記者趙靜瑜台北6日電）2023年首演，第35屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎「鳳凰變」將重登舞台，透過科技與投影虛實交錯，創造生死之間的情感界面，讓觀眾更能體會角色的心痛與哀傷。中央社 ・ 21 小時前
健保補充保費改革掀爭議 石崇良鬆口：研議讓小資族保有小確幸
針對健保補充保費調整計畫，衛福部長石崇良今日中午召開記者會進行說明。根據規劃，補充保費將最快於2027年進行調整，包括股利、利息、租金所得改採年度結算、單筆扣繳上限從1000萬提高到5000萬，以及高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。中天新聞網 ・ 1 天前
豬隻解禁 台中學校營養午餐剩食禁止打包持續
【記者陳世長台中報導】非洲豬瘟疫情獲得控制，中央宣布(6)日中午12時起解除活豬禁運，明日凌晨起恢復屠宰與拍賣。市長盧秀燕出席非洲豬瘟前進應變所記者會表示，中央與地方通力合作防堵疫情，感謝所有防疫人員...自立晚報 ・ 18 小時前
魔幻京劇、荒謬舞劇、國際演奏名家 歌劇院藝術好朋友迎接冬日序曲
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】時序入冬，臺中國家歌劇院11、12月將獻上「藝術好朋友」歲末4檔精 […]觀傳媒 ・ 20 小時前
侵門踏戶！ 中國男赴金門 揮五星旗、撒統一傳單
一名中國籍男子藉由小三通，喬裝成觀光客入境金門，其實他別有目的，這名中國男子拿著雙面旗，其中一面是五星旗，跑到金門縣政府前面，不但揮舞旗幟，還散發統一台灣的傳單，馬上被移民署逮捕，隨後遭到強制驅逐出境。 #中國男#金門#五星旗#統一台灣傳單東森新聞影音 ・ 21 小時前
全支付聲明消費者資料安全無虞 針對不實言論保留法律告訴權
行動支付平台「全支付」傳出有用戶遭盜刷扣款，另有網友在社群平台Threads發文，有暗網販售全聯及全支付的使用者資料，質疑「整個資料庫洩露了」。全支付今（6）日大動作自清，發出官方聲明表示，貼文內容並中廣新聞網 ・ 1 天前
宸鴻取得奕力23.83%股權 跨入半導體產業
（中央社記者潘智義台北6日電）觸控面板廠TPK-KY宸鴻科技今天董事會通過與東博資本及仲方資本簽訂股權轉讓契約，取得其所屬及關聯共7間境外子公司全部股權，進而間接持有面板驅動IC廠奕力-KY普通股1億1732萬1875股，占該公司總發行股數23.83%。中央社 ・ 18 小時前
想擺脫眼鏡？專家：植入式隱形眼鏡非零風險，仍需防2大併發症
植入式隱形眼鏡近年成了近視者擺脫眼鏡的新選擇，新術式號稱對眼睛破壞更小、安全性更高，且副作用更低。真是如此嗎？哪些人適合做？ 許多人飽受近視所苦，若不想戴眼鏡，除了戴隱形眼鏡、做近視雷射手術，這幾年還有植入式隱形眼鏡。據稱今年才引進台灣的新型植入式隱形眼鏡，採「後房型晶體」，能強化夜間視力、減少眼壓升高及白內障風險，提高手術安全性，讓許多人躍躍欲試，尤其是高度近視、不適合雷射手術的眼鏡族。究竟植入式隱形眼鏡是什麼？有哪些優缺點？哪些人適合做？ 新術式安全性高、副作用低又可逆，老花、近視都能做 中和興南大學眼科院長葉威毅解釋，植入式隱形眼鏡是將鏡片晶體植入眼內，直接達到矯正視力的效果。以往「前房型」植入術是將晶體固定於虹膜表面，為避免晶體阻礙眼內房水的流通，必須搭配虹膜周切手術，利用雷射在虹膜上製作孔洞，增加手術複雜度。 新型「後房型」手術則是將晶體植入眼球虹膜和水晶體之間，鏡片會固定於虹膜內側，同時搭配「微中央孔」技術，讓眼內房水自然流通，既能減少眼壓升高的機會，也能強化夜間視力。更重要是，它還能保持眼球原始構造、維持眼球水晶體健康，提升手術舒適度與安全性。 大學眼科榮譽院長林丕容表示康健雜誌 ・ 1 天前
拚亞洲創新籌資平台 金管會放寬外商來台發債規範
（中央社記者蘇思云台北6日電）金管會今天宣布，推動亞洲創新籌資平台計畫，研擬修正「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」部分條文，調整外國公司來台發行債券規範，新增外國公司發行一般板普通公司債及採總括方式申報的資格條件，估明年上半年有望看到外國公司來台申請。中央社 ・ 19 小時前
精英獎》最佳女運動員入圍名單 世錦賽3金得主黃筱雯呼聲最高
運動部今天揭曉114年體育運動精英獎入圍名單，今年摘下WB世界拳擊錦標賽金牌黃筱雯就在名單中，也被看好獲獎，頒獎典禮將在12月24日進行。身為東京奧運銅牌的黃筱雯，在今年世錦賽一路過關斬將，生涯三度在世錦賽封后，也成為台灣第1人，因此她的奪獎呼聲最高。自由時報 ・ 1 天前
歌仔戲「鳳凰變」加入科技重上舞台 (圖)
第35屆傳藝金曲獎最佳年度作品獎「鳳凰變」將重上舞台，12月於台北、嘉義演出，透過科技與投影虛實交錯，創造生死之間的情感界面。中央社 ・ 18 小時前
遭爆用戶個資外洩、上暗網兜售！ 全支付嚴正澄清非事實：將提告不實言論
即時中心／梁博超報導電子支付平台「全支付」近日遭爆出盜刷潮，甚至有網友在社群平台上爆料全支付的資料庫洩漏，在暗網上有不法人士販售使用者個資。對此，全支付今（6）日發聲明嚴正澄清，相關言論內容並非事實，消費者的資料安全無虞，將針對社群不實言論將保留依法進行告訴之權利。民視 ・ 1 天前
補充保費惹民怨 卓揆命衛福部暫緩爭議規劃
[NOWnews今日新聞]衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利擬結算制等，只要1年內累計逾2萬元，就需收取2.11％的補充保費，影響人數估計達到480萬人，預計在明年修法並希望在202...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
全支付澄清盜刷與個資外洩疑慮！官方澄清假訊息 提告捍衛名譽
根據全支付說明，近日在社群平台上出現多則未經查證的言論，其中包括Threads帳號「@bestpika」聲稱發現全支付與全聯的用戶資料被上架至暗網販售。全支付駁斥此說法，指出這些資料為各種來源拼湊，錯誤百出。例如有標示為男性者，其身分證字號卻以女性開頭的「2」為首，且多數...CTWANT ・ 1 天前
劉美芳認為鞭刑可嚇阻犯罪 侯友宜：若民意支持可立法
（記者陳志仁／新北報導）針對鞭刑的制度能否在台灣施行，國民黨立委洪孟楷已要求法務部研究可行性；藍營新北市議員劉 […]引新聞 ・ 21 小時前
首爾廣藏市場把遊客當盤子？ 百萬網紅也被「塞肉加價」
首爾廣藏市場把遊客當盤子？ 百萬網紅也被「塞肉加價」EBC東森新聞 ・ 1 天前
浴室鏡子水垢怎麼清？最多人推2物品：目前試過最有效
浴室的鏡子通常因為潮濕充滿水氣，久了便會出現水漬，得要時常清潔才能保持明亮。有一名女網友發文求助，表示自己利用一些除垢的產品仍然無法將鏡子的水漬清除乾淨，讓她束手無策，只好上網請教鄉民們有沒有什麼好方法？貼文引來不少討論，內行人建議牙膏或檸檬酸最有用。聯合新聞網 ・ 19 小時前
丹娜絲風災慰助金 嘉市屋損面積20平方公尺以下補助2萬
嘉義市7月「丹娜絲」颱風風災家園復原慰助金申請，截至10月29日止，共申請1387戶，已核發550戶，通過核發率不到4成，今天市府民政處長林家緯在議會表示，大多數未通過審核的住屋損壞面積為未達20平方公尺，市府已於10月30日公告中央修正方案，將依修正方案進行補發慰助金，每戶2萬元。自由時報 ・ 1 天前
藥師人力拉警報 台大北護分院打造自動化發藥機
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）缺藥師讓台大北護分院曾開不了夜診藥局，除了從優徵才，院方爭取900萬打造全自動盒裝藥發藥機，作業時間可少30%、等藥縮短20%，成地區醫院首例，也是台大醫療體系第1台。中央社 ・ 1 天前
改補充保費 石崇良估影響股市低、保小資小確幸
（中央社記者曾以寧台北6日電）健保擬改革補充保費遭外界質疑，衛生福利部長石崇良今天表示，預估對股市影響不大，並將討論有無其他方法讓小資族保有小確幸；對租金所得與資本利得相關保費也將再研議。中央社 ・ 1 天前