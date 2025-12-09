加強業者勞動意識 立法院修法新設公司負責人需參加勞動權益講習

立法院今日三讀《公司法》修正草案 、《商業登記法》修正草案，明定公司、商業申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習。(圖擷取自國會頻道)

鑑於商業、公司負責人因不熟悉或忽視勞動法令而違法受罰，甚至衍生其他糾紛者時有所聞 ，為此立法院今日三讀《公司法》修正草案 、《商業登記法》修正草案，明定公司、商業申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習。

由於公司、商業設立後為從事其事業或拓展規模，而常有聘僱勞工之需求 ，然而公司、商業負責人因不熟悉或忽視勞動法令而違法受罰甚至衍生其他糾紛者時有所聞， 因此要求申請設立公司、商業前應先參加勞動權益講習，以建立對於勞動權益之意識，確保受僱勞工應有權益並降低商業違法風險。

為此，今日立法院會審查「《公司法》第三百八十七條之一及第四百四十九條條文修正草案」、「《商業登記法》第九條之一及第三十七條條文修正草案」，在立法院長韓國瑜的敲槌下，接連宣布無異議通過。

