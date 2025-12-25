加強淡水八里跨年疏運 新北捷3線12/31起營運42小時不打烊

〔記者黃子暘／新北報導〕2025年進入倒數階段，新北市府規劃舉行「閃耀新北 1314 跨河煙火」跨年活動，預計將吸引大量人潮前往淡水、八里區，新北大眾捷運公司指出，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線將自12月31日起連續營運42小時不打烊，除強化運能調度，今日也因應近期社會治安事件進行環狀線多重災害模擬演練，模擬列車內發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈情境，驗證行控中心緊急應變機制、警消單位支援，及「旅客互助自主防衛」落實。

新北捷表示，因應跨年煙火疏運，淡海輕軌將於12月31日採取分階段營運模式調整，下午3點至5點，將加發藍海線班次以提升前往漁人碼頭運能；下午5點至晚間11點時重點疏運時段，濱海沙崙站 (V09) 至崁頂站 (V11) 區間改以公車接駁服務，以利列車調度使用，接駁車班距約5至8分鐘。

進入跨年深夜至元旦清晨(凌晨0點至清晨6點)，新北捷指出，淡海輕軌全線與安坑輕軌均維持30分鐘一班車；環狀線配合通宵運行，夜間11時至凌晨1點班距約12分鐘，凌晨1點至清晨6點班距約15分鐘，確保跨年民眾順利返程。

新北捷指出，為加強維安，已與警察局新店分局、交通警察大隊、消防局及台北捷運公司等單位的跨界聯防；環狀線多重災害模擬演練也演練模擬列車發生歹徒隨機持刀攻擊及投擲煙霧彈情況，測試包含旅客互助自主防衛等，第一時間運用車廂內配備的盾甲包、防割手套及滅火器進行防衛，爭取避難時間。

新北捷說，跨年期間人潮眾多，請旅客搭乘時留意周遭狀況，若發現異常人事物，請立即使用車廂對講機通報或通知站務人員，更多資訊可洽新北捷客服(02)2805-9877，或至官網查詢。

