加強溝通？AIT曬與國民黨會面照：美國支持台灣強化防衛能力

AIT副處長梁凱雯（中）與國民黨副主席（右2）對話，再盼國防預算順利推行，對話具重要價值。（圖／AIT臉書）

AIT處長谷立言日前與國民黨席鄭麗文會面，緊接著美方宣布批准111.5億元的對台軍售，而今（23）日換AIT副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，進行關切議題討論。梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性；在應對相關挑戰時，對話具有重要價值，有呼籲協助推動新國防預算之意。

美國在台協會今在社群媒體發布貼文表示，副處長梁凱雯與國民黨副主席李乾龍及張榮恭會面，強調美台關係的重要，並就雙方關切的議題交流討論。

會談期間，副處長梁凱雯重申美國支持台灣強化防衛能力，以及維持台海和平穩定的重要性。而梁凱雯與副主席李乾龍、張榮恭亦共同指出，在應對相關挑戰時，對話具有重要價值。

