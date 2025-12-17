加強用水電、碳排衝擊評估 南科楠梓園區將進二階環評

台積電將進駐的南部科學園區楠梓園區，今日經環評大會審查通過。（本報資料照片）

台積電將進駐的南部科學園區楠梓園區，今日經環評大會審查通過，環委建議評估海淡水作為再生水備援水源的可行性，並強化對高雄市用水、用電及碳排量影響衝擊評估，未來應進行二階環評。

南部科學園區楠梓園區案上月初送入環評大會審查，開發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局當時規畫主方案開發面積175.3公頃，替代方案則多納入半屏山輸油站、南側原高油煉油廠防溢提與西側變電所預定地等用地，增為182.57公頃，環委指出，替代方案未以減輕規模的角度研擬，且簡報呈現面積等內容與環評書件不同，應修正後再審，並加強再生水設施備援機制，今日環評大會進行第2次審查。

南科管理局說明，南科楠梓園區位於楠梓區原高雄煉油廠區內，預計引進半導體供應鏈及軟體服務、AIoT、5G、綠能等廠商，推估年產值9600億，擬民國122年底完工。

南科管理局指出，開發面積變更為182.57公頃，已依前次審查決議修正環評書見，並完成辦理相關公開程序。

針對再生水備援機制，南科表示，園區廠商擬設置2奈米以下先進製程，但海淡水中硼有影響先進製程品質疑慮，故備援水源以自來水供應為主，已協調台水公司專管可供應園區自來水10萬噸以上。

環委認為，再生水不穩定，若全以自來水作為備援，將衝擊南部地區用水，建議評估使用海淡水作為再生水備援水源的可行性，並建議強化本案開發對高雄市用水、用電及排碳量的影響衝擊評估。

經閉門討論，環委建議該案補充修正後通過，應繼續進行二階環評。

