加強種豬輸入邊境把關 防檢署檢測病原增至12項

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內畜牧種原進口以種雞、種豬等為大宗，進口源來自非疫國，為加強把關，種雞、種豬入境時都要檢測是否帶病，農業部防檢署今(30日)表示，種豬進口檢測疾病已從7項增加到12項，截至11月止，共輸入15批、2002頭種豬，其中有44頭種豬檢出疾病陽性，都已撲殺。

國內養豬產業產值超過千億元，國內白毛豬種豬倚賴進口，為防範疫病透過種原輸入，農業部防檢署加強主動邊境檢疫，防檢署組長高黃霖表示，經專家學者開會討論，今年2月起豬隻輸入檢測病原從原本的7項增加到12項，2026年也會再視疫情發展滾動調整。

高黃霖說明，新增的檢測病原有豬傳染性胃腸炎(TGE)、豬流行性下痢(PED)、矽尼卡病毒(Senecavirus)、水疱性口炎(VS)及豬流行性感冒(SI)等5項疫病；原有的7項疾病檢驗則為口蹄疫(FMD)、傳統豬瘟(CSF)、非洲豬瘟(ASF)、布氏桿菌病(Brucellosis)、豬水疱病(SVD)、假性狂犬病(PR)及豬生殖與呼吸道綜合症(PRRS)。

高黃霖表示，豬隻輸入後，若輸入種豬檢出陽性，依邊境隔離檢疫動物傳染病檢驗陽性後續處置流程」，規範檢出陽性個體須撲殺，同棟或同欄陰性豬隻延長隔離14天再採樣，合格後判定放行，並通知地方防疫機關追蹤檢疫3個月，以完善輸入後安全監控。

防檢署統計，自2025年11月底，共有丹麥、美國、法國及加拿大等4個來源國輸入15批種豬2002頭，經該署檢疫合格放行1,945頭，合格比率97.15％，檢疫不合格原因有13頭因運輸中及隔離期間死亡，經確認非動物傳染病因素；44頭檢出陽性，分別檢出7頭豬生殖與呼吸綜合症(PRRS)、32頭豬流行性感冒(SI)，4頭布氏桿菌病(Brucellosis)陽性，1頭同時感染布氏桿菌病及豬流感。

高黃霖提醒，邊境把關種豬是否健康，養豬場也必須落實生物安全防治，才能降低疫病發生風險。

