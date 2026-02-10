加強稽查安心迎新年 新北啟動建築工地安全防護專案

農曆春節將近，新北市政府啟動「建築工地安全防護稽查專案」，針對轄內二十六處建築工地加強稽查，重點檢視施工圍籬、排水系統及環境安全等項目。稽查過程中發現部分工地有圍籬未牢固、排水堵塞等缺失，均已當場要求立即改善完成，確保春節期間工地及周邊公共安全。

工務局長馮兆麟巡視四處重點工地，包括新店區錦繡及碧瑤社區間擋土牆坍塌搶修工程，及汐止區老爺山莊長青路二一○巷道路邊坡滑落復建工程，目前正進行格梁護坡、岩栓固定、擋土牆與排水系統重建等作業，工程進度穩定。汐止區秀峰高中校舍新建工程已順利完工，後續將辦理舊校舍拆除及校園周邊人行道復舊；汐止區同興路穿越國道工程之管冪作業亦持續推進中。

馮兆麟今（十）日表示，春節期間市府為民服務不打烊，各施工單位務必落實安全防護與監測作業，兼顧周邊環境與民眾安全，讓市民安心迎新年。同時呼籲春節假期如民眾發現工地安全管理問題，可撥打一九九九專線通報。