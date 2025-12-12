加強稽查廢棄物清運車輛 合法清運好安心

花蓮縣環境保護局為有效掌握事業廢棄物流向，推動載運列管廢棄物車輛需加裝GPS即時追蹤系統。(花蓮縣政府環保局提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣環境保護局為有效掌握事業廢棄物流向，推動載運列管廢棄物車輛需加裝GPS即時追蹤系統，每年針對本縣清除處理機構進行全面稽查，有效掌握即時車輛動態，確認清運軌跡是否有異常停頓點，嚴防跨區非法棄置並確保廢棄物皆能合法去化。

花蓮縣長徐榛蔚表示，針對公民營許可管理辦法、營運紀錄申報及清運車輛裝設GPS系統規定等進行案例分享說明，希望透過法規說明及本縣異常樣態案例分享，使業者依循法規執業並提升自我管理之效能，以實際行動維護縣民生活環境，持續邁向永續發展的目標。

花蓮縣環保局表示，為加強本縣公民營清除處理機構，瞭解相關法令規範，同時說明政策規劃方向，執行廢棄物清運機具GPS車輛管制時稽查管制時，業者常見違規異常樣態為未依規定上網完成週確認。

環保局表示，若有異常情況，系統勾稽異常次數較多之公司及車輛嚴格加強控管作業並安排現場查驗，今年已完成查驗一百三十五車次，不合格規定共計二十二車次，而不合格車輛皆輔導業者限期改善完成，如後續違規情形較為嚴重者，將由專人於線上監控事業機構或清運機具車輛路線，以利有效管制本縣清除車輛之軌跡。

環保局強調，業者，從新建、拆除到清運各階段，應履行法定責任，合法合規處理廢棄物。如經查獲非法棄置或非法清運，將依《廢棄物清理法》嚴懲，最重可處一年以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣一千五百萬元以下罰金，一旦查獲非法棄置或申報不實，將立即廢止車輛清除許可證，切勿以身試法。