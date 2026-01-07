加強維安 北捷獲贈50支新型防爆叉

▲台北捷運獲贈50支新型防爆叉，將優先配置於人流量較大的捷運站，協助站務人員與捷運警察執行防暴任務。（圖／翻攝游淑慧臉書）

[NOWnews今日新聞] 台北車站與台北捷運中山站去年12月19日發生一系列連續無差別攻擊事件，主嫌最後也墜樓身亡，共造成4人喪命，震撼全國。國民黨台北市議員游淑慧6日主持一場捐贈典禮，北捷獲贈50支新型防爆叉，將優先配置於人流量較大的捷運站，協助站務人員與捷運警察執行防暴任務。

游淑慧表示，這項捐贈行動，源於去年北捷事件後，社會高度關注大眾運輸的防暴與維安，也更加關心捷運警察與站務人員的人身安全。她說，事發後，網路曾大量流傳防爆叉制暴影片，她也立即了解北捷站體的相關配備狀況。經查，北捷117個捷運站中，目前僅文湖線24站配置傳統簡易型防爆叉，每站僅1支，其餘93站，包括板南線等高運量路線，皆未配置相關器材。

廣告 廣告

游淑慧指出，傳統簡易式防爆叉雖價格低廉，但多為固定式U型設計，仰賴人力壓制，若遇到體力較大的歹徒，甚至可能被反制奪取。此次捐贈的新型防爆叉具伸縮桿身，可保持安全距離，並有自動回彈鎖定設計，能有效提升第一線人員制暴能力。

她表示，這次捐贈的50支新型防爆叉，將優先配置於人流量較大的捷運站，協助站務人員與捷運警察執行防暴任務，也感謝所有願意投入公共安全的民間力量，共同守護大眾運輸安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高嘉瑜控台北變上海翻車！游淑慧批惡意抹紅潑糞：10年來都這麼假

鄭麗文當選！趙少康憂「令不出黨中央」 游淑慧曝真正問題是這個

新壽突襲T17、T18動土 游淑慧建議蔣萬安2手段：可以放棄善意了