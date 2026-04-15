加強警媒聯繫傳遞正能量！新北市記者友好交流協會拜會中和分局

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（記者林富貴／新北報導）新北市記者友好交流協會理事長林富貴於今（15）日上午10時，率領該會許清藤理事及楊復正監事，前往新北市政府警察局中和分局進行拜會。雙方針對地方治安、交通維護及警政宣導等議題展開深度交流，期盼透過媒體管道擴大報導警察好人好事，藉此提升民眾對警察的滿意度，營造和諧安定的社會氛圍。

圖／新北市記者友好交流協會提供。

林富貴理事長表示，新北市記者友好交流協會於113年11月正式成立，成員組成多元，媒體記者約佔三分之一，其餘三分之二則涵蓋各行各業專業人士。協會除了致力於製作優質新聞、宣導政府良政外，更長期投入公益事業，包括發放清寒學童獎助學金、慰問榮民之家及表揚模範家庭等。

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林理事長指出，中和區身為新北市人口稠密行政區之一，「人多事就多」，基層警員勤務繁重，高階警官更需承擔各方壓力。他特別稱讚中和分局長陳宇桓上任以來，對於治安平穩及交通維持的成效有目共睹，此次拜訪便是希望能加強警媒合作，將警察平日為民服務的溫馨故事與辛勞面貌傳遞給大眾。

圖／新北市記者友好交流協會提供。

中和分局長陳宇桓對林理事長一行的到訪表示熱烈歡迎，並感謝理事長長期以來對中和分局的「偏愛」與支持。陳分局長表示，維護地方治安與交通順暢是警察的本職，但警察工作面向多元且繁瑣，民眾平時接觸警察多半是在交通執法、開單等較具爭議的時刻，容易產生「找麻煩」的刻板印象。其實警察是有許多熱心助人、打擊犯罪的英勇事蹟，這些都需要仰賴媒體的推波助瀾與正面報導，才能讓社會大眾看見警察專業且溫暖的一面。他期待透過與記者友好交流協會的合作，讓防詐、治安宣導等重要政策更深入民心，讓警民攜手，共同打造更美好的生活環境。

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