加強跨年、元旦疏運安全 鐵警局加強聯防4措施

（中央社記者黃麗芸台北31日電）為強化跨年、元旦期間的台鐵和高鐵車站安全，內政部鐵路警察局今天表示，局長陳錦坤親自坐鎮台北車站指揮，並要求加強「提高見警率、強化聯防機制」等4大防範措施。

鐵警局發布新聞稿表示，台北市19日發生無差別攻擊案後，台鐵昨天也發生民眾恐嚇公眾案件，為維護台鐵和高鐵跨年、元旦期間的車站安全，陳錦坤指示各分局、護車大隊落實警戒巡邏及檢查，要求所屬「報案快、到場快、處置快」。同時結合志工民力資源、台高鐵公司及保全等友軍，達到即時應處效能，確保民眾安全。

鐵警局說，統計全台跨年晚會、元旦升旗典禮開跑活動共37場，將投入警力全面淨化鐵路站車場域，提高現場緊急應變處置，並嚴防搭乘台、高鐵及捷運轉乘旅客人潮推擠與踩踏事件，並加強4大防範措施。

首先，「提高見警率」，加強巡邏、重點守望等安全維護措施；並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫及立即應處；其次，「強化聯防機制」，協同台、高鐵從業人員及保全人員強化聯防，發現不法可疑立即通報應處。

以及「快速通報及反應」，各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大；「現場應變處置」，接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝凶等作為，確實現場應變處置。

陳錦坤表示，鐵警站在維護鐵路治安與交通第一線，堅守崗位，不因節慶活動而有絲毫鬆懈，加強現場督導，他也親自坐鎮台北車站指揮，副局長廖國政、主任秘書高鎮文及督察長張泰賓則分別前往台中分局、台北分局及高雄分局了解整備及執行情形，並慰勉執勤員警辛勞。

鐵警局呼籲，民眾參加跨年、元旦活動乘車時，務必配合警方及站方引導、管制及檢查，留意自身健康及安全。（編輯：黃世雅）1141231