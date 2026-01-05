加強車站維安巡守 移工被盤查想落跑原來已失聯

cnews204260105a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局大樹派出所員警陳信豪及廖恩誠等，日前晚間11時左右，執行加強火車站周邊巡守著勤務，發現兩名移工疑似酒醉，而且看到警察立即規避。桃園警分局表示，員警立即上前盤查，其中46歲越南籍阮姓移工竟是已失聯2年的移工。23歲越南籍陳姓移工，也已失聯1年。員警立即呼叫支援，將兩人帶返派出所，依規定移送收容。

桃園警分局表示，當時阮姓移工面對員警詢問，一言不發拒絕回答。而陳姓移工則拼命打電話，企圖向朋友求援。員警見兩人無法出示身分證件，依警察職權行使法，準備將兩人帶返派出所內查證身分。這時阮姓移工，突然甩手推開員警企圖落跑，但被機警員警一把揪住，隨即壓制在地。而陳姓移工則情緒失控，暴跳如雷。

警方表示，員警立即呼叫支援警力，將兩人帶返派出所。查證身分後，兩人都為失聯移工，依規定移送移民署專勤隊收容。

照片來源：桃園市警方提供

