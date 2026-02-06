加強重要節日安全維護 彰警陪您安心過好年

彰化市公所在彰化生活藝文館舉行致贈慰問金活動。（記者方一成攝）

▲彰化市公所在彰化生活藝文館舉行致贈慰問金活動。（記者方一成攝）

為感謝與體恤「一一五年度加強重要節日安全維護工作」執勤工作人員之辛勞，彰化市公所在彰化生活藝文館舉行致贈慰問金活動，秉持「警力有限、民力無窮」之美意，除了警察同仁外，現場還匯集了彰化憲兵隊、彰化消防隊及守望相助隊之幹部，場面熱鬧溫馨。

彰化警分局於二月九日二十二時至二月二十三日二十四時辦理加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，「治安平穩」部分除加強金融機構安全維護巡守外，民眾若有護鈔需求，亦可向派出所提出申請。「交通順暢」方面，針對八卦山風景區、芬園寶藏寺等景點強化交通疏導管制，並於農曆初三、初四配合高公局實施高乘載管制。「民眾安心」部分，若家中有年滿六十五歲以上長者或特殊需求者，可至鄰近派出所申辦「愛心手鍊」，於關鍵時刻由員警即時救援；另春節期間有出遊規劃之民眾，亦可至彰化縣警察局網站線上申請「舉家外出加強巡邏」，由警民共同守護家園。



彰化警分局今（六）日表示，再次提醒民眾，春節前後現金大量流通，詐騙案件恐隨之而來，且詐騙之手法日新月異，務必小心謹慎，各警察機關在春節期間將全力加強治安維護，強化防處作為，讓民眾安心過好年。