加強重要節日安維 臺南全市同步擴大臨檢

▲臺南市全市同步擴大臨檢，市長黃偉哲出席勤前教育，感謝警民攜手構築治安防線。（記者李嘉祥攝）

為貫徹「讓市民安心、快樂過春節」的施政決心，臺南市自九日起展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」。市長黃偉哲特至警察局第四分局出席全市同步擴大臨檢勤前教育，聽取「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸簡報及致贈慰問金；會議後並由南市警察局長林國清陪同前往永華及建平路周邊路口慰問執行路檢勤務的第四分局員警，感謝警民合作全力守護臺南治安；民防大隊長康銀壽、巡守大隊長宋俊明、義警副大隊長黃坤山、大台南警察之友會理事長蔡明憲、台南市警察之友會理事長鄭丞焜等人均出席視察警力整備出勤情形。

黃偉哲市長表示，115年「加強重要節日治安維護工作」於晚間10時起步，臺南市與全國同步針對治安場所及重要入口進行臨檢，尤其今年農曆過年到元宵節，臺南有許多大型活動與人潮聚集，市府全力加強維安，感謝警民犧牲春節假期，在為期15天的任務期間投身維安工作，打造最安全、宜居的城市。

黃偉哲市長也肯定警察局對治安、交通的表現，日前多場大型耶誕及跨年系列活動投入大量警、民力，周延部署各項安全維護措施，順利圓滿達成任務；並期許所有參與維護治安的單位落實「加強重要節日安全維護工作」，以「打詐、緝毒、掃黑」為核心任務，善用科技執法，並結合義警、民防、義交及守望相助隊等民間力量，全力投入治安及交通維護工作；此外，針對今年較長的寒假，市府於寒假期間特別加強對年輕學生的輔導與安全宣導，確保學子享有健康的休閒空間。

林國清局長也提及日前其他縣市發生公共場所隨機襲擊事件，引發社會對治安與公共安全關注，黃偉哲市長特別指示市府團隊與警局提高警覺，強化人潮聚集場所、公共運輸場站的巡守與風險管理，落實預防性勤務作為，持續精進快速通報及反應機制，並加強查緝詐騙車手提領現金，確保民眾生命財產安全。